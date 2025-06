Negli ultimi giorni, un fenomeno peculiare sta emergendo su TikTok: non si tratta più solo di video generati dall'intelligenza artificiale che imitano la realtà, ma di persone reali che fingono di essere creazioni dell'IA. Questa inversione del test di Turing, dove l'umano tenta di passare per artificiale anziché il contrario, rappresenta una nuova frontiera della confusione digitale che caratterizza il nostro tempo, sfruttando la popolarità dell'AI come strumento di marketing e coinvolgimento.

Il rilascio del modello Veo 3 di Google ha scatenato una valanga di video generati artificialmente su TikTok, con clip di otto secondi sorprendentemente realistiche complete di audio sincronizzato e dialoghi. Gli utenti hanno immediatamente iniziato a sperimentare con sfide impossibili, finti notiziari e brevi film surreali. Tuttavia, parallelamente a questa esplosione di contenuti AI, è emersa una contro-tendenza inaspettata: creatori in carne e ossa che etichettano deliberatamente i propri video autentici come generati dall'intelligenza artificiale.

Un caso emblematico è quello della band indie Kongos, che ha presentato una propria esibizione reale, registrata nove anni fa, come un'impressionante creazione di Veo 3. Con una didascalia in grande che recitava "Google VEO 3 THIS IS 100% AI" e una presunta istruzione usata per generare il video ("una band di fratelli con barbe che suonano musica rock in 6/8 con una fisarmonica"), sono riusciti a catturare l'attenzione di numerosi utenti prima che questi si rendessero conto dell'inganno.

La triste verità è che questa strategia funziona efficacemente. Lo stesso video musicale, senza l'attrattiva dell'intelligenza artificiale, sarebbe probabilmente passato inosservato nel flusso infinito di contenuti. L'angolazione dell'AI ha creato quel momento di pausa necessario per fermare lo scorrimento automatico e prestare attenzione al brano, peraltro di buona qualità.

Kongos non è l'unico esempio. Il rapper GameBoi Pat ha riproposto una canzone pubblicata undici mesi prima con una nuova didascalia che suggeriva fosse stata creata da Veo 3. Darden Bela ha fatto lo stesso con un videoclip di due anni fa, aggiungendo semplicemente la dicitura "Veo 3 ha creato un video musicale realistico con l'AI". La tendenza si sta rapidamente diffondendo, con musicisti e artisti che sfruttano la curiosità per l'intelligenza artificiale come espediente per ottenere visibilità.

Questo fenomeno ricorda lo scandalo dell'anno scorso quando alcuni conduttori di podcast pubblicarono una routine "generata dall'AI" attribuita a George Carlin, ammettendo solo dopo minacce legali che era stata interamente scritta da esseri umani. Il messaggio implicito sembra essere: "Volete contenuti AI? Posso fingere di esserlo!"

Ancora più inquietante è la tendenza chiamata "prompt theory", dove i creator giocano con l'idea che anche le persone reali siano semplicemente il risultato di un prompt AI. Alcuni creatori hanno iniziato a realizzare video in cui approcciano amici o sconosciuti chiedendo loro di reagire all'idea che "siamo tutti solo prompt". Le reazioni variano da rifiuto categorico a riflessioni filosofiche improvvisate, fino a commenti ironici come "incolpo quel [prompter], ora devo pagare le tasse".

La strategia di engagement più efficace legata a Veo è probabilmente quella dei video che mostrano più clip brevi, sfidando gli spettatori a indovinare quali siano reali e quali generate dall'AI. Un video presenta quattro clip di "ragazze goth generate da Veo 3", sostenendo che "uno di questi video è reale... riesci a indovinare quale?". In un altro esempio, due gruppi simili di ragazzi vengono mostrati mentre passano il tempo in macchina, con la didascalia che chiede: "Sei in grado di identificare quale scena è reale e quale proviene da Veo 3?"

Dopo aver guardato ripetutamente questi video, è difficile determinare con certezza quali clip siano autentiche e quali generate dall'AI. Questa incertezza persistente dimostra non solo quanto sia avanzata la tecnologia di Google, ma anche quanto sia efficace questa strategia nel trattenere l'attenzione degli utenti.

Esistono ancora alcuni segnali rivelatori per distinguere un video reale da una creazione Veo. Innanzitutto, i clip Veo sono limitati a otto secondi, quindi qualsiasi video più lungo (senza un evidente cambio di angolazione della telecamera) è quasi certamente autentico. Anche l'analisi dei contenuti precedenti di un creator può fornire indizi importanti. Inoltre, le creazioni Veo tendono ad avere un'illuminazione troppo brillante, movimenti di camera troppo fluidi e contorni di persone e oggetti eccessivamente definiti rispetto ai tipici video spontanei realizzati con smartphone.

Questo fenomeno di TikToker che presentano video reali come falsi, anche solo come battuta o strategia di engagement, segna l'ingresso definitivo nelle piattaforme video dell'era del "dubbio profondo", dove è necessario essere estremamente scettici anche di fronte a filmati apparentemente legittimi. L'esistenza stessa di deepfake convincenti rende più facile che mai negare eventi reali catturati su video, un problema che gli scienziati politici chiamano "dividendo del bugiardo". Ne abbiamo avuto un esempio quando Trump accusò Kamala Harris di avere folle "generate dall'AI" in foto reali del suo comizio all'aeroporto di Detroit.