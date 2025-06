Windows 11 versione 25H2, attualmente in fase avanzata di sviluppo, rappresenta il prossimo aggiornamento annuale del sistema operativo che l'azienda di Redmond rilascia tradizionalmente in autunno. Sebbene non sia ancora stato annunciato ufficialmente, diversi riferimenti alla sua esistenza sono già comparsi nelle build di anteprima e nella documentazione tecnica, confermando implicitamente che i lavori procedono secondo i piani prestabiliti.

La strategia di rilascio di Microsoft segue ormai un calendario ben definito, con aggiornamenti sostanziali che arrivano nella seconda metà di ogni anno. Per la versione 25H2, è ragionevole aspettarsi una disponibilità tra settembre e ottobre 2025, seguendo lo schema consolidato degli anni precedenti. Tuttavia, come avvenuto in passato, l'implementazione avverrà probabilmente attraverso un "rollout graduale", il che significa che molti utenti potrebbero non vedere immediatamente l'aggiornamento nei loro Windows Update.

Un aspetto particolarmente rilevante di questo aggiornamento riguarda il supporto tecnico: l'installazione della nuova versione riavvierà il contatore del supporto, garantendo 24 mesi di aggiornamenti di sicurezza e correzioni di bug dalla data di rilascio. Questo rappresenta un vantaggio significativo rispetto a chi decide di rimanere su versioni precedenti come la 24H2.

Contrariamente a quanto potrebbe suggerire l'immaginario collettivo sui grandi aggiornamenti, Windows 11 versione 25H2 probabilmente non introdurrà cambiamenti radicali alla piattaforma sottostante. Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che sarà basato sulla stessa piattaforma "Germanium" introdotta con la versione 24H2. Microsoft ha confermato che continuerà a perfezionare questa piattaforma durante tutto il 2025, con miglioramenti che andranno a beneficio del rilascio autunnale.

Questa continuità architetturale comporta vantaggi pratici per gli utenti: il passaggio alla versione 25H2 dovrebbe avvenire attraverso un pacchetto di abilitazione o un aggiornamento cumulativo, piuttosto che richiedere un'installazione completa del sistema operativo. Di conseguenza, il processo di download e installazione risulterà più snello e rapido, quasi paragonabile a un normale aggiornamento mensile di sicurezza.

Non si tratta di una novità assoluta nella strategia Microsoft: già con Windows 11 versione 23H2, l'azienda aveva adottato un approccio simile, mantenendo la stessa base della precedente versione 22H2. Questa scelta permette di garantire maggiore stabilità al sistema operativo, evitando cambiamenti strutturali troppo frequenti.

La filosofia di "innovazione continua" adottata da Microsoft per Windows 11 significa che le nuove funzionalità vengono rilasciate costantemente durante l'anno, invece di essere concentrate in un unico grande aggiornamento. Di conseguenza, gli aggiornamenti autunnali tendono a non essere particolarmente ricchi di novità, poiché molte delle funzionalità in sviluppo sono già state distribuite in precedenza.

Tuttavia, questo non esclude la possibilità che la versione 25H2 possa includere alcune funzionalità esclusive. Microsoft non ha ancora confermato ufficialmente quali saranno le novità specifiche legate a questo rilascio, ma sappiamo che l'azienda sta lavorando su diverse nuove caratteristiche che non sono ancora disponibili nelle versioni attuali.

Tra le novità più attese figura un nuovo menu Start per Windows 11, che promette maggiore personalizzazione rispetto all'attuale. Inoltre, è in fase di sviluppo un agente basato sull'intelligenza artificiale integrato nell'app Impostazioni, progettato per semplificare la configurazione e la gestione del sistema. Questi elementi potrebbero rappresentare i fiori all'occhiello della prossima versione, anche se non è ancora certo che faranno parte del pacchetto 25H2.