Se siete alla ricerca di un tablet di qualità che sia venduto ad un prezzo davvero ottimo e se, soprattutto, cercate un prodotto che sia funzionale e conveniente per poter arricchire le vostre prossime vacanze estive, allora sarete felici di sapere che, su Amazon, c’è oggi il prodotto che fa per voi!

Vi segnaliamo, infatti, che Amazon ha immesso sul mercato, proprio a partire da oggi, la sua nuova versione dell’amatissimo tablet Fire 7. Un tablet completo ed accattivante, che fa del prezzo uno dei suoi aspetti più interessanti, visto il costo contenutissimo di appena 79,99€!

Si tratta di un prodotto ormai ben noto, consacratosi negli anni come una delle migliori scelte del mercato in termini di rapporto qualità/prezzo. Una scelta sensata a nostro giudizio, vista l’impossibilità di affidarsi ad un prodotto funzionale al di sotto dei 100 euro, senza per forza affidarsi ai brand emergenti che, in questo specifico settore, non sempre si contraddistinguono per qualità costruttiva e performance.

Amazon Fire 7, invece, ha alle spalle la qualità tipica che Amazon mette nei suoi prodotti, come certificato anche da articoli come la gamma Echo Dot o l’arcinota Fire Tv Stick, ed allo stesso modo Fire 7 si consacra come una scelta sensatissima, vista la sua proposta tecnologica e la sua buona durabilità.

Anche con questa nuova edizione, arrivata sul mercato proprio oggi, Amazon ci consegna un tablet essenziale ma funzionale, caratterizzato da dimensioni contenute per una buona portabilità, che rendono Fire 7 anche un’ottima scelta per chi cerca un tablet “da lettura” in virtù dei più tipici (e limitati) ebok.

Disponibile con memoria interna da 16 o 32 GB (espandibile fino a 1 TB con una scheda micro SD), Fire 7 ha una batteria di buona qualità, capace di garantire fino a 10 ore di autonomia, ed è stato ottimizzato per permettere sia una buona lettura dei contenuti, che una visione pulita e nitida di film e serie TV.

Potenziato nelle performance, grazie ad un nuovo processore quad-core, capace di offrire prestazioni più rapide del 30% rispetto alla generazione precedente, Fire 7 è un tablet leggero, pratico e senza troppi fronzoli, ideale da acquistare in vista delle prossime vacanze, magari per godere di libri, film e serie Tv sotto l’ombrellone.

Si tratta di un prodotto davvero ottimo, dotato di tutto quello che serve per lo svago online e offline, il cui unico appunto è l’assenza del supporto a Google Play Store, giacché si tratta di un tablet fortemente collegato ai servizi Amazon ma, non per questo, privo di app, giochi e quant’altro, scaricabili direttamente (e gratuitamente) dall’apposito App Store di Amazon.

Amazon Fire 7, in sintesi, è un tablet che punta tutto sul rapporto qualità/prezzo, e che per questo è fortemente consigliato a chi non ha particolari esigenze, e cerca un tablet affidabile e conveniente per il proprio tempo libero. A suo modo, dunque, è certamente un affare e, per questo, vi invitiamo ad approfittare subito del suo arrivo sul mercato, completando subito il vostro acquisto tramite la pagina del prodotto.

