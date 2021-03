Informatica scontata fino a 600€ negli sconti a sorpresa di ePrice

Come era prevedibile, alcuni store si sono attivati per offrire promozioni speciali durante questa settimana che ci porterà fino a Pasqua. Uno di questi è ePrice, che ha deciso di mettere in atto un’iniziativa diverse dalle solite, dal momento che ci accompagnerà per 8 giorni con offerte sempre diverse. Si inizia con la categoria informatica, vale a dire che tutti gli appassionati di tecnologia avranno modo di acquistare i prodotti più ambiti a prezzi molto vantaggiosi.

Per questo primo giorno, ePrice ha voluto iniziare col botto, proponendo un PC desktop del prestigioso brand MSI con uno sconto di ben 600€, facendo scendere il prezzo a 1.837,99€ invece di 2.439,39€. Parliamo di MSI Creator P100A, un PC che fa del design una delle sue armi vincenti. Non a caso, è stato vincitore del Red Dot Design 2020, grazie alle sue linee pulite e curve gentili, nonché ai materiali studiati per questo specifico modello.

Come avrete intuito, MSI Creator P100A è un PC creato per stupire e adattarsi a qualsiasi postazione, con le dimensioni compatte che vi permetteranno di posizionarlo nei posti più comodi. Pur essendo progettato per occupare meno spazio possibile, MSI è riuscita ad implementare un sistema di raffreddamento degno di nota, con accortezze sia nella parte esterna che interna, permettendo alle temperature di non raggiungere livelli preoccupanti, anche durante le lunghe sessioni di gioco.

Ebbene sì, MSI Creator P100A può essere usato anche per il gaming, dal momento che vanta componenti di ultima generazione come il processore Intel Core i7-10700 e la scheda video Nvidia RTX 2060 Super. Ovviamente, non mancano 2 velocissimi banchi di RAM da 8GB l’uno e un SSD da ben 1TB, accompagnato da un hard disk con la stessa capacità. Lato connettività, MSI ha dotato questo PC delle ultime tecnologie senza fili, come il Wi-Fi 6 (802.11ax) e Bluetooth 5.1, oltre ad una serie di porte USB 3.2.

In vista della Pasqua, quindi, ePrice sembra voglia fare sul serio, motivo per cui consigliamo di seguire le nostre pagine, dato che non tarderemo a segnalarvi le nuove occasioni. Fino ad allora, suggeriamo di visitare la pagina ufficiale della promozione in modo da scoprire tutte le offerte dedicate alla categoria informatica. Infine, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le altre promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona navigazione!

