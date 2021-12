Instant Gaming: vinci un gioco gratis con il giveaway di dicembre !

Finalmente è arrivato dicembre e, con lui, anche il nuovo ricchissimo giveaway mensile di Instant Gaming. Il noto e affidabile store online ha infatti come ogni mese deciso di premiare un ricco utente con un gioco a sua scelta. La parte più bella di tutto ciò? Che partecipare è assolutamente gratuito!

Partecipare è poi molto semplice e sono difatti necessari davvero giusto un paio di passaggi per iscriversi al giveaway e provare così a vincere il proprio titolo prediletto. Come prima cosa vi basterà andare al link seguente per raggiungere la pagina dedicata al giveway di Instant Gaming. Una volta fatto ciò, all’interno troverete una barra di ricerca con la scritta “Scegli il tuo gioco”. In tale schermata dovrete selezionare il gioco che più vi aggrada e selezionarlo per tentare la fortuna. Questo è quanto: dopo aver confermato il tutto premendo il pulsante apposito e facendo login, basterà attendere e sperare di essere baciati dalla dea bendata.

A rendere il tutto ancor più interessante è poi il fatto che è possibile anche ottenere più chance di vittoria. Per farlo basterà eseguire una serie di azioni totalmente gratuite che le aumenterà ulteriormente. Tranquilli, non bisogna fare nulla di complicato: basterà infatti sfruttare tutta una serie di pulsanti già preparati per voi per seguire le pagine Twitter, Instagram, YouTube e Twitch di Instant Gaming. Inoltre, potete anche condividere il giveaway su Twitter e Facebook per aumentare le vostre possibilità di vittoria: anche in questo caso troverete un tasto dedicato all’interno della pagina di Instant Gaming a semplificarvi il lavoro.

Da oggi, 7 dicembre 2021, avete poco meno di altri 25 giorni di tempo per partecipare al giveaway e tentare così la fortuna. Il nostro consiglio è ovviamente quello di farlo il prima possibile, così da essere sicuri di non dimenticarsene. Vi ricordiamo, infine, che solo i maggiorenni possono partecipare.

