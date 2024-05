Monitor ASUS TUF Gaming 27" a quasi 220€, CHE PREZZO!

Scopri questa imperdibile offerta su Amazon per il monitor ASUS TUF Gaming VG27WQ1B, ora disponibile a soli 220,39€, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo medio di 261,26€. È il momento perfetto per potenziare il tuo setup da gaming con una qualità visiva straordinaria, approfittando di questa promozione che ti consente di ottenere questo eccellente monitor al suo prezzo più basso di sempre!

ASUS TUF Gaming VG27WQ1B, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor ASUS TUF Gaming VG27WQ1B, uno dei migliori sul mercato, è un acquisto essenziale per gli appassionati di videogiochi che vogliono migliorare la propria esperienza di gioco. Con uno schermo curvo da 27 pollici WQHD (2.560x1.440 pixel) e una frequenza di aggiornamento che supera i 144 Hz, raggiungendo i 165 Hz, questo monitor è stato appositamente progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori professionisti o aspiranti tali.

La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur offre un tempo di risposta di soli 1ms (MPRT), garantendo una fluidità delle immagini eccezionale e riducendo al minimo il ghosting e il tearing durante le sessioni di gioco ad alta velocità. Un ulteriore punto di forza è la compatibilità con la tecnologia FreeSync Premium, che, tramite le porte DP e HDMI, assicura un'esperienza di gioco priva di sfarfallii, ritardi e interruzioni, sia su PC che su console di ultima generazione come PS5 e Xbox Series X/S.

In offerta a soli 220,39€, ASUS TUF Gaming VG27WQ1B è una scelta eccellente per i giocatori che cercano un monitor ad alte prestazioni con una qualità dell'immagine superiore e tempi di risposta minimi. La combinazione di una frequenza di aggiornamento elevata, la compatibilità con le ultime tecnologie di sincronizzazione adattiva e il supporto per risoluzioni elevate su console rende questo monitor una scelta consigliata per un'esperienza di gioco coinvolgente.

