iPhone SE 2020 e tanto altro a prezzi imperdibili su eBay

Anche questa settimana sta per volgere al termine e, con essa, si avvia verso la conclusione anche il primo mese dell’anno, al netto di questo, il settore delle offerte – ovviamente – non si arresta tant’è che, come vedrete, portali come eBay continuano la loro marcia alla scontistica in occasione del nuovo anno, con sconti importanti su numerosi prodotti, da quelli di uso più comune alla grande tecnologia.

Dunque, per ciò che concerne la giornata di oggi, tra gli sconti più intriganti del portale ci sono quelli relativi il sempre ottimo iPhone SE 2020, il cui prezzo per la giornata di oggi è di “soli” 419,99€, con uno sconto di ben 80€ sulla variante da 64GB, il che non è affatto da sottovalutare se si considera che si tratta di un prodotto Apple che, come saprete, tende a mantenere il suo prezzo originale anche a distanza di mesi dal suo arrivo sul mercato. Del resto, iPhone SE 2020 è una delle scelte migliori del mercato per chiunque sia alla ricerca di uno smartphone performante e compatto, dal momento che non esistono altri smartphone così piccoli e dotati di chip così potenti come quello di questo modello il quale, ricordiamolo, implementa lo stesso processore montato sui fratelli maggiori, ovvero l’A13 Bionic che, ancora oggi, rimane uno dei più performanti in assoluto per un dispositivo mobile.

L’iPhone SE 2020 non solo è potente, ma è realizzato anche con materiali di alta qualità tipici dei prodotti Apple, come alluminio e vetro resistente. Come già citato, il piccolo display da 4,7 pollici lo rende molto compatto, con dimensioni decisamente inferiori rispetto a quelle che ci ha abituati il mercato negli ultimi anni e ciò lo rende lo smartphone perfetto per coloro che amano avere un modello che si tiene facilmente in mano e nella tasca dei pantaloni, oltre ad essere validissimo anche dal punto di vista fotografico. I sensori per catturare la luce, infatti, sono di ottima qualità e permettono di scattare foto e registrare video in maniera sorprendente, per non citare la modalità ritratto di Apple che individua automaticamente i volti e modifica l’illuminazione della scena per riprodurre in modo più naturale i lineamenti e il tono della pelle.

Insomma, eBay propone questo specifico modello ad uno dei prezzi più bassi della rete ma, come spesso accade, non è l'unico prodotto meritevole di essere preso in considerazione

