iRobot, fino a 300€ di sconto sui migliori prodotti

Mentre su Amazon impazzano le “Offerte di Settembre”, vi segnaliamo una nuova ed interessante iniziativa rivolta soprattutto a tutti coloro che vogliono automatizzare le pulizia della propria abitazione. Infatti, iRobot ha deciso di inaugurare una tornata di sconti sui suoi migliori robot aspirapolvere, appartenenti alla gamma Roomba e Braava, con sconti fino a 300€!

Moltissimi sono i prodotti attualmente promozionati da iRobot ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo di considerare l’acquisto del robot aspirapolvere iRobot Roomba i7+, in particolare il modello i7558. Generalmente disponibile a 999,00€, ora è acquistabile a “soli” 699,00€, a seguito di uno sconto di 300,00€ dal prezzo consigliato dal produttore.

Il Roomba i7+ rappresenta uno dei migliori robot aspirapolvere appartenente alla scuderia iRobot. Innanzitutto, è dotato dello svuotamento automatico Clean Base, che permette a questo piccolo gioiellino di svuotarsi autonomamente grazie ad un contenitore raccogli-polvere meccanico, in modo tale di minimizzare la manutenzione e il cambio del sacchetto durante la sua vita.

Questo robot aspirapolvere è perfetto anche per raccogliere il pelo animale, grazie alla tecnologia AeroForce che, attraverso delle doppie spazzole in gomma multi-superficie e una potenza d’aspirazione da top di gamma, permette appunto di sradicare peli da tappeti e pavimenti. Per poter eliminare tutto lo sporco in casa, questo prodotto cattura la planimetria dell’abitazione attraverso il sistema “Imprint Smart Mapping”. Non manca la possibilità di impartire gli ordini al robot via smartphone con l’applicazione proprietaria iRobot Home, disponibile per iOS e Android.

Insomma, stiamo parlando di un articolo dalle ottime specifiche tecniche, che sarà in grado di migliorare la pulizia di tutte le case. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti promozionati da iRobot, vi raccomandiamo di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter visionare tutte le proposte del produttore. Attenzione però, l’iniziativa in questione non ha una data di scadenza, motivo per cui vi suggeriamo di affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità!

