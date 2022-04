Se siete alla ricerca di un ottimo aspirapolvere robot, che vi permetta di automatizzare le pulizie domestiche ad un prezzo molto contenuto, allora sarete felici di sapere che, su Amazon, in occasione delle Offerte di Primavera del portale, è oggi in sconto l’ottimo iRobot Roomba 692, prodotto già da qualche tempo sul mercato, ma ancora oggi valido ed acquistatissimo, specie considerando il suo attuale rapporto qualità/prezzo.

Parliamo, infatti, di elettrodomestico robot che, dagli originali 329,00€, è oggi acquistabile a soli 199,99€, scendendo così al di sotto della soglia psicologica dei 200 euro, e risultando più accessibile per quanti, ad oggi, erano ancora titubanti rispetto all’acquisto di uno di questi dispositivi.

Perché è interessante? Perché parliamo, anzitutto, di un Roomba, ovvero di uno dei prodotti realizzati dall’azienda iRobot, che da sempre è il punto di riferimento dell’intero mercato, sia per qualità dei prodotti che per la tecnologia degli stessi, tanto che le innovazioni dei Roomba sono poi spesso ricopiate anche dalla concorrenza.

In tal senso, anche se per lo stesso prezzo sono disponibili molti prodotti di altri marchi, è indubbio che tra le varie opzioni quella del Roomba 692 sia preferibile, anche solo per la resistenza e la qualità dei componenti, che vi garantirà un alleato nelle pulizie ancor efficiente dopo anni di utilizzo.

Dal punto di vista della mera pulitura, Roomba 692 si comporta poi egregiamente, anzitutto grazie al suo sistema di navigazione iAdapt che, analizzando costantemente l’ambiente circostante, permette al robot di adattarsi nello spostamento, evitando cadute, incidenti e ostacoli.

A ciò, si unisce inoltre il sistema Dirt Detect sviluppato dalla casa che, grazie ad un buon numero di sensori, permette al Roomba 692 di individuare le aree più sporche della casa, così da concentrarsi su di esse, per una rimozione efficiente anche della più sottile particella di pulviscolo.

Compatible con l’app iRobot HOME, che permette l’impostazione e il controllo dei cicli di pulizia, Roomba 692 è persino controllabile tramite gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa il che, come capirete, lo rende ancor più appetibile al prezzo di 199,99€, e per questo vi invitiamo a visitare subito la pagina del prodotto, così da effettuare subito il vostro acquisto!

