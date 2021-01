Kindle Unlimited: 3 mesi di abbonamento a meno di 10 euro!

Mentre su Amazon proseguono le iniziative dedicate ai saldi invernali di questo primo mese del 2021, vi segnaliamo che il portale ha appena diffuso una nuova e interessante promozione che riguarda il servizio Kindle Unlimited, con la possibilità di usufruire di ben 3 mesi di servizio al prezzo complessivo di soli 9,99€! La promozione sarà valida fino al 31 gennaio 2021, e potrà essere sottoscritta anche da chi ha già utilizzato il servizio Kindle Unlimited, dando così la possibilità a tutti di bearsi delle innumerevoli proposte di lettura del servizio di Amazon.

Con oltre 1 milione di e-book da poter leggere gratuitamente sul vostro dispositivo Kindle, Kindle Unlimited rappresenta un servizio ideale per tutti gli amanti della lettura che, a prescindere dal proprio genere di riferimento, potranno trovare in questo servizio una biblioteca digitale immensa, che comprende narrativa, saggistica e persino fumetti, con uscite vecchie e nuove comodamente a portata di dispositivi smart.

Considerato che per 9,99€ si può usufruire, di norma, di un solo mese di servizio, diremmo che non c’è davvero occasione migliore per tuffarsi ella lettura, se non grazie a questa nuova proposta Amazon, che rende Kindle Unlimited usufruibile ad un prezzo di poco più di 3 euro al mese. Attenzione però, si tratta ovviamente di un’offerta limitata nel tempo, disponibile una volta sola per account ed alla fine della quale – come detto – il servizio ritornerà al suo costo originale, con un eventuale quarto mese fatturato al prezzo pieno di 9,99€. Ovviamente, come per qualsiasi servizio simile, sarete liberi di disdire l’abbonamento in qualunque momento, così da usufruire dei soli 3 mesi a prezzo scontato, dunque perché non approfittarne?

Termini e Condizioni Offerta Promozionale Kindle Unlimited

L’offerta promozionale è valida per un periodo limitato ( fino al 31 gennaio 2021 );

); Per poter usufruire dell’offerta promozionale è necessario essere in possesso di un account su amazon.it;

I clienti attualmente iscritti a Kindle Unlimited (sia con piena iscrizione che con periodo d’uso gratuito di 30 giorni ) non possono usufruire dell’offerta promozionale;

) non possono usufruire dell’offerta promozionale; L’offerta promozionale è valida solo per i clienti residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano;

L’offerta promozionale è soggetta alle Condizioni Generali di Uso e Vendita di Amazon.it e alle Condizioni d’uso di Kindle Unlimited;

Al termine del periodo promozionale, si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese ;

; L’iscrizione a Kindle Unlimited può essere annullata in qualsiasi momento da www.amazon.it/kucentral;

L’offerta promozionale è limitata a un solo cliente e a un solo account;

L’offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni;

L’offerta promozionale non è trasferibile e non può essere venduta a terzi;

