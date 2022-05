Fan dei Pokémon, adunata! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è in sconto un gadget che davvero non può mancare alla vostra collezione, e grazie al quale potrete anche passare qualche ora di spensierato svago, come spesso capita quando si monta set di costruzioni in stile Lego e affini.

Uno splendido set Mega Costrux a tema Pokémon è infatti in sconto, proprio in queste ore, sulle ricche pagine di Amazon, con una proposta che, partendo dagli originali 39,99€, è oggi in sconto a soli 31,99€. Uno sconto applicato de 20% insomma, che vi permetterà di risparmiare 8 euro su di un prodotto che, credeteci, catturerà certamente la vostra attenzione.

Dalla circonferenza di circa 13 centimetri, questo set Mega Costrux è composto da circa 300 pezzi e, sostanzialmente, vi permetterà di costruirvi una splendida Pokè Ball, con tanto di un supporto per l’esposizione. I colori sono quelli classici: nero, bianco e rosso e, come piccolo extra, questo set include anche un piccolo kit LED che permette, tramite la pressione di un tasto nascosto, l’accensione di una luce bianca in concomitanza della parte centrale della sfera.

Si tratta, in sostanza, di un set davvero molto bello e che, ne siamo sicuri, farà la sua bella figura sulla mensola o la scrivania di qualsiasi aspirante allenatore Pokémon, anche e soprattutto per la sua piacevole forma rotonda, ottenuta da Mega Costrux anche al netto dell’utilizzo di mattoncini in plastica dalle forme squadrate.

Realizzata su licenza, questa Pokè Ball è, in sostanza, un regalo perfetto da fare o da farsi se si è appassionati del popolarissimo brand Nintendo, ed il fatto di poterla acquistare ad un prezzo così abbordabile la rende, senza dubbio, una delle offerte a tema gaming più appetibili della settimana!

