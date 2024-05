Fino a 50€ di sconto sui vostri acquisti gaming e collezionismo su eBay

eBay è noto per proporre periodicamente dei coupon, i quali permettono di risparmiare su migliaia di prodotti in ogni categoria del marketplace. Ebbene, grazie alla nuova promozione, valida fino al 12 maggio, potrete risparmiare il 10% su migliaia di prodotti legati al collezionismo, ottenendo poi la possibilità di sfruttare lo stesso voucher sui videogiochi!

Coupon collezionismo eBay, perché approfittarne?

La nuova promozione di eBay è perfetta per tutti gli amanti del collezionismo in ogni sua forma: a essere protagonisti sono, infatti, prodotti come carte da gioco, action figure, set LEGO o simili, film e DVD, francobolli e molto altro, permettendovi di risparmiare sull'acquisto di articoli che magari cercavate da tempo. Per usufruirne vi basterà aggiungere al carrello uno o più prodotti delle categorie idonee, inserendo il codice coupon "BUNDLE24" nel campo dedicato.

Inoltre, dopo aver utilizzato il coupon su un articolo di collezionismo lo potrete sfruttare anche sul gaming, acquistando videogiochi, console e accessori. Ovviamente la procedura sarà la stessa, ma il risparmio sarà doppio! Su eBay sono presenti migliaia di articoli dedicati al mondo dei videogiochi, per cui, a prescindere che la vostra piattaforma prediletta sia PC, PlayStation, Xbox o Nintendo Switch troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro.

Coupon eBay, come funzionano?

Di seguito vi riportiamo le regole di utilizzo dei coupon di eBay:

Valore del coupon: 10%

Spesa minima: 15€

Sconto massimo per utilizzo: 50€

Utilizzi: 2 per ogni utente

Inizio: 6 maggio 2024 ore 9:00

Fine: 12 maggio 2024 ore 23:59

Insomma, si tratta di un'opportunità imperdibile per dare sfogo alla vostra passione per il collezionismo e i videogiochi, concedendovi uno sfizio e risparmiando sui vostri prodotti del cuore! Vi rimandiamo, dunque, alla pagina eBay dedicata alla promozione, ricordandovi che sarà valida solo fino al 12 maggio.

