Lavasciuga | Le migliori del 2021

Sebbene avere una lavatrice e un’asciugatrice dedicata sia la miglior soluzione, non tutti hanno la possibilità di installare in casa due grandi elettrodomestici, ed ecco perché spesso ci si affida ad una lavasciuga. Come saprete, quest’ultima può essere considerata un elettrodomestico 2 in 1, dal momento che vi permetterà non solo di lavare gli indumenti, ma anche di asciugarli. Ovviamente, avrete la possibilità di scegliere se eseguire solo la fase di lavaggio, quella di asciugatura o entrambe. In quest’ultimo caso, la lavasciuga provvederà prima a completare il ciclo di lavaggio per poi iniziare quello di asciugatura.

Le tecnologie implementate in una lavasciuga sono le stesse che troviamo nelle lavatrici e nelle asciugatrici ma, come anticipato, una lavasciuga presenta diversi svantaggi. Il più importante è sicuramente quello relativo alla capacità di carico che, sebbene non sarà un problema durante il lavaggio, diminuisce nel momento in cui comincia la fase di asciugatura, a causa dello spazio richiesto per portare a termine questa fase. Il secondo svantaggio di una lavasciuga è che talvolta potrebbe lasciare i panni umidi. Tuttavia, questo è un problema che si presenta raramente, soprattutto se ci si affida ad un modello recente e all’avanguardia, come quelli che andremo a citare di seguito. Questo articolo, infatti, si pone l’obbiettivo di far scoprire all’acquirente quali sono le migliori lavasciuga, per poi conoscere, nella seconda parte, quali sono i fattori principali da tenere in considerazione durante l’acquisto.

Le migliori lavasciuga

Candy Smart CSWS43642DE

Vogliamo iniziare la lista delle migliori lavasciuga con un modello dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, ed ecco perché abbiamo scelto la Candy Smart CSWS43642DE. Come il nome può far intuire, si tratta di un modello smart, in grado di collegarsi al vostro smartphone tramite NFC e migliorare così l’esperienza di utilizzo, aggiungendo nuovi programmi e funzionalità a quelli già presenti nella lavasciuga, una caratteristica degna di nota che sorprende per un modello dal costo così competitivo. Di contro, però, si tratta di una lavasciuga dalle capacità di carico ridotte, ideale per le coppie o comunque per poche persone. Il carico di lavaggio infatti è di 6kg, mentre la fase di asciugatura può reggere fino a 4kg. Le funzionalità sono una dozzina e tra queste vale la pena segnalare la modalità vapore, tipica dei modelli più costosi.

LG F4DT408AIDD

La LG F4DT408AIDD è una lavasciuga più grande rispetto al modello precedente, sia per quanto concerne la capacità di carico che le reali dimensioni dell’elettrodomestico. In questo caso, infatti, la capacità di lavaggio arriva a 8kg e sale anche quella relativa all’asciugatura, che passa da 4kg a 5kg. Le dimensioni invece sono di 60 x 56 x 85 cm, che la rendono un modello meno adatto per chi ha pochissimo spazio, ma è anche vero che il mercato propone pochissime lavasciuga slim. Detto ciò, la LG F4DT408AIDD è dotata di intelligenza artificiale, che le permette non solo di rilevare il peso del carico, ma anche di identificare la tipologia di tessuti e scegliere autonomamente le impostazioni più ottimali per ogni lavaggio. Secondo l’azienda, l’intelligenza artificiale di questa lavasciuga vi permetterà di ottenere risultati migliori del 18% rispetto ad una soluzione tradizionale. Ovviamente, i programmi sono numerosi ed è presente quello che LG chiama “Allergy Care” che, grazie al vapore igienizzante, elimina il 99,9% degli acari.

Samsung WD10T634DBH

Se vi occorre una lavasciuga all’avanguardia e dal cestello grande, la Samsung WD10T634DBH è il modello sui cui puntare. Tra quelle che abbiamo scelto, infatti, è una delle poche a vantare una capacità di carico di ben 10kg, che scende però a 6kg in fase di asciugatura. In questo caso, il prezzo si fa importante ma il colosso dell’e-commerce tende spesso a proporla a prezzo scontato, il che la rende un ottimo modello da prendere in considerazione. La Samsung WD10T634DBH è dotata di un bellissimo pannello touch e di un ecodosatore, studiato per rilasciare la giusta quantità di detergente al fine di eliminare gli sprechi e ottenere oltre un mese di lavaggio. Questo modello, inoltre, memorizza le vostre abitudini di lavaggio e con l’ausilio dell’intelligenza artificiale ottimizza le impostazioni per farvi ottenere un bucato impeccabile. Insomma, si tratta di una delle lavasciuga più sofisticate acquistabili oggi sul mercato.

Hoover HDE 5106AMBS

Un’altra lavasciuga dal cestello di 10kg e 6kg, rispettivamente per il lavaggio e l’asciugatura, è la Hoover HDE 5106AMBS. Oltre alla sua enorme capacità di carico, questo modello merita di essere preso in considerazione per le sue ottime prestazioni di lavaggio e per il cestello che raggiunge una velocità di rotazione di 1500 giri al minuto. Questo modello, inoltre, può connettersi al vostro dispositivo tramite wifi e bluetooth, e con l’app dedicata potrete comandarla da remoto, avviando il ciclo di lavaggio, interromperlo, controllare i consumi e molto altro. Interessante la funzione Scan To Care, che vi permetterà di scansionare le etichette degli abiti in modo che la lavasciuga selezionerà per voi le impostazioni di lavaggio più adatte. Anche qui non manca poi il dosaggio automatico, che calcola la giusta quantità di detergente in base al carico. Insomma, anche in questo caso siamo di fronte ad un modello top!

AEG L7WEE961

Se cercate la lavasciuga in grado di lavare e asciugare nel più breve tempo possibile, la migliore è probabilmente la AEG L7WEE961. Grazie al suo programma NonStop, infatti, questo modello impiegherà circa 1 ora per lavare e asciugare piccoli carichi, permettendovi di ottenere capi sempre pronti ad ogni occasione. Immancabile la funzione vapore, così come le tecnologie che permetteranno alla lavasciuga di impostare automaticamente il giusto programma di lavaggio a seconda del carico e al tipo di tessuto. Velocissima la velocità del cestello, che può raggiungere i 1600 giri al minuto, superiore persino al modello Hoover. Senza dubbio un concentrato di tecnologia!

Electrolux EW7W396S

La Electrolux EW7W396S dispone dello stesso programma NonStop della AEG L7WEE961, ossia la modalità che vi permetterà di lavare e asciugare piccoli carichi in appena 1 ora. Questo modello di Electrolux, inoltre, è estremamente silenzioso, dato che non dovrebbe superare i 51 decibel. Per quanto riguarda le funzionalità, troviamo i tipici programmi di lavaggio presenti sulle migliori lavasciuga, inclusa la modalità vapore che, ricordiamo, è indicata per ridurre le pieghe negli indumenti. Il cestello è da 9kg.

Come scegliere la lavasciuga

Essendo le lavasciuga elettrodomestici molti simili a lavatrici e asciugatrici, i fattori da tenere in considerazione durante l’acquisto sono sostanzialmente gli stessi di quest’ultime. Ad ogni modo, ve li riassumiamo di seguito.

Capacità del cestello

Il primo fattore da tenere in considerazione quando si compra una lavasciuga è la capacità del cestello. Se vivete da soli o convivete con il vostro partner, infatti, acquistare una lavasciuga con un cestello da 10kg vuol dire andare in contro ad una spesa inutile, dato che, ovviamente, i modelli che vantano un grande cestello tendono a costare di più. Allo stesso modo, se avete la necessità di lavare e asciugare numerosi capi, sarebbe inappropriato valutare un modello con una capacità del cestello molto bassa. Ciò detto, se pensate che una lavasciuga dal carico basso non sia buona, vi sbagliate, dato che la capacità di carico non influisce sulle reali prestazioni dell’elettrodomestico, ma solo sulla quantità di indumenti che potete inserire.

Programmi di lavaggio

Quasi tutte le lavasciuga dispongono dei programmi più importanti, ma se dovete lavare e asciugare tessuti specifici e delicati, sarebbe opportuno prendere in considerazione il modello che integra il maggior numero di programmi, che nei modelli di fascia alta possono essere anche più di 14. Inoltre, è importante sapere quali sono le prestazioni della lavasciuga, un aspetto difficile da capire finché non la si prova. Fortunatamente, l’etichetta energetica potrebbe rispondere a molte delle vostre domande, soprattutto dopo che quest’ultima è stata aggiornata con i nuovi requisiti di marzo 2021, dal momento che su quest’ultima vengono riportate informazioni sulla rumorosità e la durata dei cicli, oltre alla classe energetica.

Funzioni smart e vapore

Una buona lavasciuga non dovrebbe essere sprovvista della modalità vapore. Come avrete notato, ogni produttore utilizza una sua tecnologia per permettere questa possibilità, ma l’obbiettivo finale è lo stesso. Grazie al vapore, infatti, la lavasciuga vi restituirà panni più morbidi e meno stropicciati. Inoltre, se volete ottenere i risultati migliori, sarebbe preferibile affidarsi ad un modello dotato anche di intelligenza artificiale. Ebbene si, anche le lavasciuga implementano algoritmi in grado di capire il peso e il tipo di tessuto inserito nel cestello e, di conseguenza, suggerirvi o far partire automaticamente il programma più adatto. Secondo diversi produttori, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale i risultati di lavaggio e asciugatura saranno migliori.

Consumi

A meno che non siate disposti ad andare in contro ad un consumo energetico elevato, l’efficienza e, di conseguenza, i consumi della lavasciuga sono molto importanti, ed ecco perché il nostro consiglio è quello di prendere in considerazione, se possibile, un modello certificato Classe A. È anche vero, però, che nel caso delle lavasciuga, è difficile trovare modelli che garantiscono l’efficienza più alta sia durante la fase di lavaggio che di asciugatura, a patto di non essere disposti a spendere cifre veramente esagerate.