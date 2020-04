Le migliori offerte per potenziare la rete Wi-Fi casalinga

Con l’emergenza COVID-19 lungi dall’essere risolta ed il conseguente obbligo a restare chiusi in casa, molti di noi si sono improvvisamente ritrovati a lavorare e studiare da casa. Alcuni, magari più avvezzi allo smart working, si sono trovati più o meno pronti dinanzi all’emergenza, riuscendo ad affrontare la sfida del lavoro da casa senza troppe difficoltà; molti altri, invece, sono del tutto impreparati per il lavoro da casa e, pertanto, stanno ancora oggi cercando di fare la quadra di quelle che sono le necessità per poter fronteggiare adeguatamente lo smart working, tra notebook da acquistare, sedie ergonomiche e, soprattutto, problemi con la connessione wifi.

Non tutti, infatti, hanno la possibilità di coprire l’intera superficie domestica con la sola connessione offerta dai router proposti dai vari operatori telefonici e, purtroppo, sempre più spesso ci si trova in enorme difficoltà. Una soluzione, senz’altro semplice e funzionale, può essere quella di acquistare uno dei numerosi wifi extender disponibili su mercato, ovvero dei dispositivi che, agganciandosi al router, permettono di portare il segnale wifi anche oltre quello che è il limite del dispositivo di partenza. Si tratta di strumenti piccoli, da inserire direttamente in corrente, e che generalmente non richiedono che una semplice configurazione di base, per altro sempre chiaramente illustrata nelle istruzioni di installazione. Con un wifi extender, insomma, potreste risolvere una volta per tutti i fastidiosi problemi relativi la connessione assente in certe zone di casa (ma anche del vostro ufficio), ed ecco perché abbiamo pensato di segnalarvi questa ottima selezione di extender in sconto su Amazon che, forse proprio in concomitanza di questo periodo di forzata quarantena, ha dato il via ad una cospicua serie di promozioni, tutte dedicate ai ripetitori wifi. I prezzi sono ottimi e la proposta è così estesa da poter rispondere, senza troppi problemi, a qualunque delle vostre esigenze di connessione!