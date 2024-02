Manca poco più di un mese a Pasqua, che quest'anno verrà celebrata domenica 31 marzo. È, dunque, giunto il momento di iniziare a pensare alle uova di Pasqua, così da poterle comprare con il giusto anticipo e non rischiare di trovarsi a mani vuote all'ultimo minuto. Se, però, non volete fare il giro di tutti i supermercati per trovare l'uovo perfetto, o semplicemente volete optare per prodotti artigianali e dalla qualità più elevata, siete nel posto giusto: in questo articolo abbiamo racchiuso per voi alcune delle migliori uova di Pasqua del 2024.

Oltre alle classiche uova per bambini, infatti, troverete uova di Pasqua 100% Made in Italy o dai gusti particolari, così da accontentare tutti i membri della famiglia. Inoltre, essendo disponibili su Amazon, molto probabilmente potrete portarvele a casa a un prezzo ridotto rispetto a quello del supermercato (a patto che siate clienti Amazon Prime, in caso contrario vi invitiamo a provare gratuitamente il servizio per 30 giorni).

Ciò detto, buono shopping e buona Pasqua!

Le migliori uova di pasqua 2024

Grandi Firme Bauli, il Classico

Il Grandi Firme di Bauli è un uovo tanto tradizionale quanto gustoso, oltre che essere particolarmente amato per le ottime sorprese che contiene. Non vi sono, infatti, i classici regalini generici, bensì prodotti di brand noti come Morellato, Thun, Mandarina Duck, 1° Classe e Le Coeur Twin Set. Inoltre, per ogni uovo riceverete in omaggio il portachiavi di Caiya, che quest'anno ha collaborato con Bauli. Il peso dell'uovo è di ben 365 grammi e il gusto, in questo caso, è il classico cioccolato al latte.

Kinder GranSorpresa Mickey & Friends, il migliore per i bimbi

L'uovo Kinder GranSorpresa è, senza ombra di dubbio, il più amato da grandi e piccini. Ormai i personaggi e franchise protagonisti delle uova Kinder sono tantissimi, ma se volete andare sul sicuro con personaggi che al vostro bimbo piaceranno sicuramente vi consigliamo l'edizione di Mickey & Friends, ovvero dedicata a Topolino e ai suoi compagni. Il peso è di 150 grammi e il gusto è, ovviamente, il classico e intramontabile cioccolato Kinder.

Kinder GranSorpresa Star Wars, per i nerd

Vi proponiamo un altro uovo Kinder GranSorpresa, in questo caso perfetto per tutti i nerd. L'edizione dedicata a Star Wars è, infatti, un vero e proprio must per gli amanti del franchise di Guerre Stellari, dato che al suo interno sono presenti gadget che ritraggono alcuni dei personaggi più iconici della saga come Yoda, Obi Wan Kenobi e gli Stormtrooper. Inoltre, questo uovo è pensato soprattutto per i più grandi dato che la cioccolata è sì la classica Kinder, ma lo strato esterno è al cioccolato fondente anziché al latte.

Baci Perugina Fondente, per i romantici

Se amate i Baci Perugina l'uovo di Pasqua perfetto per voi è, senza dubbio, quello prodotto dallo stesso brand. Parliamo, infatti, di un uovo fatto della stessa combinazione dei cioccolatini, ovvero uno strato spesso di cioccolato fondente extra e il 2'% di nocciole in pezzi, per un totale di ben 370 grammi di peso. Ovviamente, non manca la sorpresa all'interno, la quale corrisponde solitamente a gioielli o portachiavi.

Uovo Caraci Sicily Food, per gli amanti del pistacchio

Il pistacchio negli ultimi anni è diventato una vera e propria moda, tanto che sono affiorati panettoni, pandori e, ovviamente, uova di Pasqua. Quello che vi proponiamo è prodotto dal brand italiano Madò ed è un vero paradiso per gli amanti del pistacchio: l'uovo da 400 grammi è fatto di uno spessissimo strato di cioccolato al latte al pistacchio, mentre il guscio esterno è completamente ricoperto di granella di pistacchi. Ma non è tutto: inclusa nella confezione vi è anche una sac à poche con 100 grammi di crema spalmabile al pistacchio con cui potrete riempire l'uovo. Non è forse questo il paradiso?

Uovo Vialetto, il gourmet e artigianale

Se volete puntare su un uovo di Pasqua 100% Made in Italy e dai gusti particolari, un po' gourmet, vi consigliamo le proposte di Vialetto, le quali, oltre ad avere delle confezioni davvero stupende e originali, hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo. Avrete ben 6 combinazioni di gusto tra cui scegliere, tra cui cioccolato al latte e caramello, cioccolato bianco salato con pistacchi e mandorle, cioccolato bianco e amarene e cioccolato fondente extra con fave di cacao. Il peso di ogni uovo è di 320 grammi e anche la sorpresa è italiana. Insomma, delle uova di Pasqua perfette anche da regalare ad amici o parenti, dato che farete sicuramente un figurone.

