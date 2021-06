LEGO Lamborghini Sián: oltre 100€ di sconto su Zavvi!

Appassionati del collezionismo, se siete alla ricerca di gustose offerte che riguardano i vostri interessi, non potete lasciarvi sfuggire la nuova iniziativa da poco inaugurata da Zavvi che coinvolge tutti i merchandise fino alla fine di questo weekend! Infatti, sul portale sono disponibili tantissimi articoli come gadget, action figure, set Lego e tanto altro, a prezzi davvero interessanti!

Questa promozione, oltre ad includere un numero quasi infinito di articoli, si rivela molto conveniente perché lo sconto qui proposto si somma ad articoli già scontati, offrendovi così occasioni a prezzi scontatissimi, ed in cui non mancano prodotti di valore e molto costosi, come ad esempio il set Lego della gamma Technic dedicato alla Lamborghini Sián FKP 37, e con nome in codice 42115. Si tratta di un vero pezzo di collezione, acquistabile ora a 292,49€, dopo un netto taglio di ben 117,00€ dal prezzo consigliato dal produttore.

Presentato in una lussuosa confezione, questo set Lego sarà in grado di immergere tutti gli appassionati nella costruzione di una delle migliori autovetture al mondo. Il pacchetto dedicato alla Lamborghini Sian, essendo una riproduzione molto fedele della controparte reale, sprizza di qualità in tutti i suoi dettagli, e comprende tutti i componenti della vettura, come il motore V12 con pistoni mobili, lo sterzo e le sospensioni anteriori e posteriori.

Questo prodotto è appositamente progettato per tutti gli appassionati di auto sportive, viene fornito anche di targhetta decorativa e un numero di serie univoco, che consente di sbloccare contenuti online esclusivi, attraverso il portale ufficiale del produttore. Insomma, si tratta dunque di un’offerta davvero irrinunciabile, se consideriamo le qualità di ciascun mattoncino e il nuovo prezzo di vendita.

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti e alla nostra lista degli articoli consigliati, vi consigliamo di consultare la pagina della promozione, cosicché possiate consultare l’intera proposta di Zavvi! Vi ricordiamo di continuare a seguirci, perché nei prossimi giorni ci saranno le promozioni relative al Prime Day 2021 di Amazon! Infine, vi suggeriamo anche di iscrivervi ai nostri canali Telegram, dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte per categoria

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!