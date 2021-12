Lego Star Wars: Razor Crest, la nave di The Mandalorin, è in sconto ad un prezzo bomba!

Siete alla ricerca di un regalo a tema Lego che faccia la sua figura? Allora fermatevi, perché non potete assolutamente lasciarvi scappare l’offerta su questo bellissimo set a tema Star Wars! Su Amazon, infatti, è in sconto di ben 38 euro, la nave spaziale di The Mandalorian, ovvero quella che comunemente si chiama “Razor Crest”, e che fa da mezzo di trasporto per il protagonista della serie TV e Baby Yoda/Grogu.

Il prezzo proposto dal portale? Appena 96,99€, che per un set del genere non sono poi molti, specie considerando il prezzo originale di 134,99€, oltre a quella che è la scarsa propensione, da parte di Lego, di scontare i propri prodotti, specie quando vendutissimi ed apprezzati dal pubblico.

Costituito da ben 1.023 pezzi, e contenente 5 minifigure tra cui l’ambitissimo Baby Yoda, il set dedicato alla Razor Crest è dotato di un vano di carico con lati apribili che fungono anche da rampe di accesso, una doppia cabina di pilotaggio, uno shooter a molla, e tanti altri dettagli presi di peso dalla nave ammirata nella serie TV.

Parliamo di un set massiccio e davvero ben fatto, che non solo riprende tantissimi dei dettagli della nave, così come ammirati nello show, ma che vi darà anche la possibilità di collezionare alcune bellissime minifig dedicate ai presonaggi della serie che, oltre al Mandaloriano e Baby Yoda, includono Greef Karga, uno Scout Trooper, ed il robot cacciatore di taglie IG-11, ovviamente con armi ed accessori!

Insomma, parliamo di un set davvero bello e ben fatto che, ne siamo certi, costituirà un gradevolissimo regalo sia per i più piccoli che per i più grandi, a patto, ovviamente, di avere una passione per Star Wars, o quanto meno per lo splendido telefilm dedicato al Mandaloriano.

Ovviamente, il set dedicato alla Razor Crest è comunque solo una delle ottime offerte che Amazon ci sta proponendo per le sue strenne natalizie e, per questo, qualora foste a caccia di altre idee regalo, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle restanti offerte del giorno proposte dal portale, raggiungibili consultando l’apposita pagina dedicata alle “Offerte di Natale”.

