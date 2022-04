Per le vostre attività giornaliere siete alla ricerca di un dispositivo pratico e dalle prestazioni elevate? Se stavate aspettando l’occasione giusta per portarvi a casa un prodotto di qualità, adatto sia per lavorare che per i vostri momenti di svago, vi proponiamo l’offerta Amazon di oggi, relativa l’ottimo Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook!

Parliamo di un prodotto con molte funzionalità, estremamente versatile e che, grazie all’offerta di oggi, viene venduto al prezzo di 399,00€, a fronte del prezzo di listino di 499,00€, con uno sconto applicato del 20% pari a ben 100 euro!

Partiamo dalle informazioni tecniche in senso stretto. Il processore è un Intel Celeron 6305, che permette a questo notebook sottile e leggero di ottenere delle buone prestazioni, complice anche la RAM da 4 GB. Lenovo IdeaPad Flex 5 si presta come il giusto prodotto per lavorare comodamente durante la vostra giornata oppure per affrontare la didattica a distanza. Il sistema operativo è il Chrome Os, che garantisce aggiornamenti di sicurezza e che grazie all’integrazione nativa con la suite Google permette di aumentare la possibilità di collaborazione anche in contemporanea sui vari documenti. Il suo aggiornamento avviene ogni sei settimane, in modo da garantirvi costantemente le misure di sicurezza più recenti contro i malware e ogni tipo di minaccia.

Dal punto di vista del display, invece, Lenovo IdeaPad Flex 5 si propone con un display touchscreen 13.3″ con risoluzione 1920 x 1080 pixel, ottimo anche per guardare e riprodurre in streaming programmi e video, con un’esperienza visiva che viene efficientata grazie ai bordi sottili e agli angoli di visione più ampi rispetto ad un comune schermo IPS Full HD. Presente anche una webcam HD, perfetta per le videochiamate, per le riunioni o per seguire lezioni e corsi online.

Infine, ma non meno importante, Lenovo IdeaPad Flex 5 è un convertibile ruotante a 360 gradi, il che lo rende perfetto non solo per il tempo libero, ma anche per presentazioni o affini, giacché grazie al suo schermo touch può facilmente essere utilizzato in modalità tablet per il massimo della comodità.

Insomma, parliamo di un notebook straordinario, che si adatta alle vostre esigenze e pronto a trasformarsi in qualsiasi momento. Comodo da usare, grazie anche al suo pennino in dotazione, il Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook è il prodotto che fa per voi. Per questo vi invitiamo a visitare subito la pagina Amazon dedicata all’offerta, così da completare l’ordine prima che il prezzo torni quello originario!

