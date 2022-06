Se siete appassionati di gaming e siete alla ricerca di un ottimo headset da gioco che sia compatibile tanto con il vostro PC quanto con le vostre console, allora sarete felici di sapere che su Amazon è in sconto uno dei migliori articoli in circolazione, ad un prezzo davvero molto appetibile, specie considerando che parliamo di un prodotto a marchio Logitech!

Il prezzo è ottimo, perché parliamo di appena 127,52€, contro i 194,99€ originariamente necessari per l’acquisto, ovvero di un risparmio netto di 67,47€ che non sono affatto male, specie su di un prodotto di alto livello come questo!

Logitech, infatti, si è impegnata nel realizzare un headset che non solo fosse comodo e bello da vedere, ma che offrisse prestazioni di altissimo livello a quei giocatori che, anche con le cuffie, desiderano godere appieno dei loro giochi preferiti. Per far ciò, l’azienda ha anzitutto dotato le G935 di due potenti driver Pro-G da 50 mm realizzati con materiali ibridi, con effetto surround 7.1.

Anche il microfono è ottimo, ed è capace di garantire performance di altissimo livello, giacché è progettato per trasmettere la vostra voce sempre in modo chiaro e distinto, potendo poi mutarlo con un semplice movimento verso l’alto, visto il suo ottimo design a braccio.

Dal punto di vista del comfort, poi, le Logitech G935 sono indubbiamente tra le più comode in circolazione, merito anzitutto di padiglioni in memory foam morbidi ed avvolgenti, coperti da u rivestimento in simil pelle resistente e facilmente lavabile, e da una membrana interna leggera e traspirante.

A chiunque il quadro tecnico ci pensa poi l’ottima autonomia, che vi permetterà di arrivare senza problemi a ben 12 ore di riproduzione continua, senza contare le ampie possibilità di programmazione, utilizzabili tramite i famosi tasti Logitech G programmabili presenti sui padiglioni che potete utilizzare per creare una raccolta di utili comandi personalizzati per ogni singolo gioco o per una serie di operazioni inerenti al sistema operativo.

Insomma: le premesse per un ottimo affare ci sono tutte e, a questo punto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina che Amazon sta dedicando alla promozione, suggerendovi di completare l’acquisto prima che il prezzo torni alle origini.

