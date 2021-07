Macchine caffè a grani automatiche | Le migliori del 2021

Il caffè è una delle bevande più amate e, come saprete, esistono diversi modi per prepararlo. Uno di questi, nonché forse il preferito dagli italiani, è affidarsi ad una macchina da caffè, un oggetto presente in tantissime famiglie italiane e non solo, in grado di offrirvi un piacere unico e tipico di un ottimo espresso al bar. Proprio come il caffè, esistono diverse tipologie di macchine da caffè, ognuna pensata per preparare il caffè in un certo modo.

In questo articolo, andremo ad approfondire quelle che sono le migliori macchine caffè a grani, ossia quelle che vi permetteranno di preparare il caffè attraverso la macinatura dei chicchi, probabilmente il metodo migliore per chi desidera bere caffè sempre ottimi e freschi. Le macchine da caffè a grani, infatti, hanno la caratteristica di macinare i chicchi all’istante, il che vuol dire che non andrete a perdere l’aroma, la dolcezza, il sapore e il retrogusto del caffè.

Come saprete, per chi vuole il massimo del piacere, la qualità dei chicchi di caffè viene prima di ogni altra cosa ma, ovviamente, la differenza la farà anche la macchina, ed ecco perché con questo articolo vi aiuteremo a scoprire e scegliere le migliori macchine da caffè a grani che potete acquistare ad oggi.

Le migliori macchine caffè a grani

Philips Serie 2200 EP2220

Iniziamo la lista con la Philips Serie 2200 EP2220 che, grazie alle sue caratteristiche, è senza dubbio una delle macchine caffè a grani migliori che possiate acquistare. Ovvio, non costa poco, ma ciò vale per qualsiasi modello di questa categoria. Ad ogni modo, il prezzo verrà ripagato con una soluzione capace di preparare un caffè perfetto, salvaguardandone l’aroma e il gusto. Questo specifico modello vanta, inoltre, una pressione di 15 bar, l’ideale per ottenere un buon espresso. Bella da vedere e facile da usare, con il suo display touchscreen intuitivo, dal quale potrete scegliere ben 12 impostazioni di macinatura, 3 intensità di aroma e 3 livelli di lunghezza. Grazie al filtro AquaClean, infine, avrete modo di preparare 5.000 tazze senza bisogno di decalcificare la macchina. Insomma, un modello all’avanguardia che, al momento della nostra scrittura, si trova anche in sconto.

» Clicca qui per acquistare la Philips Serie 2200 EP2220

Philips Saeco PicoBaristo SM5460

Dall’espresso al cappuccino, la Philips Saeco PicoBaristo SM5460 è un’altra macchina caffè a grani ideale per chi cerca una soluzione in grado di preparare un ottimo caffè. A differenza del modello precedente, dispone di una caraffa latte integrata, utile per preparare cappuccini caldi e cremosi in una manciata di secondi senza il rischio di andare incontro a schizzi che potrebbero andare a finire sulle pareti della cucina. Inoltre, potrete scegliere 5 intensità di aroma, mentre sono 10 le impostazioni di macinatura e 3 i livelli di temperatura selezionabili. Lussuosa e compatta, il display innovativo vi mostrerà le informazioni più importanti affinché possiate creare il caffè perfetto. Da segnalare poi la decalcificazione guidata e il risciacquo automatico, che avverrà sia all’avvio che allo spegnimento della macchina, in modo tale che il caffè venga preparato sempre in modo impeccabile.

» Clicca qui per acquistare la Philips Saeco PicoBaristo SM5460

De Longhi Magnifica S ECAM21.110.B

Passiamo ora ad un modello a marchio De Longhi, che realizza alcune delle migliori macchine da caffè, come la Magnifica S ECAM21.110.B, la quale potrà essere utilizzata sia con i chicchi che con la polvere di caffè, una caratteristica che probabilmente invoglierà tante persone a scegliere questo specifico modello. Ovviamente, anche in questo caso si tratta di un modello capace di offrirvi il piacere di bere un caffè come al bar, potendo scegliere sia l’espresso che il cappuccino. Le funzionalità prevedono 13 livelli di macinatura, un sistema di controllo avanzato che regola automaticamente la temperatura di preparazione del caffè e una modalità Eco. Utilissimo poi il ripiano scaldatazze, simile a quello utilizzato nei bar.

» Clicca qui per acquistare la De Longhi Magnifica S ECAM21.110.B

De Longhi Autentica ETAM29.510.B

Rimaniamo in casa De Longhi perché la nota azienda italiana realizza anche un altro modello che riteniamo valga la pena di essere preso in considerazione. Si tratta del modello Autentica ETAM29.510.B che, rispetto al precedente, dispone della funzione denominata “doppio+“, che vi permetterà di preparare un caffè doppio e con un’aroma extra. Inoltre, i suoi bordi accentuati la rendono probabilmente una delle macchine di caffè più lussuose e belle da vedere. I livelli di macinatura selezionabili sono chiaramente numerosi e dispone di un pannello dei comandi intuitivo e retroilluminato con tasti soft touch. Presenti, infine, i programmi automatici di risciacquo e decalcificazione, così come il ripiano scaldatazze.

» Clicca qui per acquistare la De Longhi Autentica ETAM29.510.B

Saeco Lirika One Touch Titan

Nella lista delle migliori macchine da caffè non poteva di certo mancare una soluzione Saeco, il brand forse più popolare della categoria. Tra i suoi modelli di macchine caffè a grani, consigliamo il Lirika One Touch Titan, che vanta il raffinato sistema bean-to-cup studiato dall’azienda, che le permette di avere grandi prestazioni in dimensioni compatte. Il suo design probabilmente non piacerà a tutti e non può essere utilizzata con la polvere di caffè, ma dal punto di vista della qualità è senza dubbio una delle migliori, in grado di preparare un caffè dal gusto unico.

» Clicca qui per acquistare la Saeco Lirika One Touch Titan

Come scegliere la macchina caffè a grani

Di norma, qualsiasi macchina caffè a grani riuscirà a soddisfare le esigenze degli amanti del caffè, dal momento che la qualità dell’aroma proviene proprio dai chicchi che, macinati in tempo reale, mantengono il loro gusto e aroma. Questo però non vuol dire che tutte le macchine caffè a grani siano uguali, dato che le diverse possibilità di preparazione offerte da quest’ultime possono fare la differenza.

Come avrete intuito, un fattore da tenere in considerazione, nonché il più importante, è il numero di impostazioni di macinatura della macchina, il quale deve essere il più alto possibile, così da permettervi di preparare il caffè secondo le proprie esigenze e gusti. Normalmente, i modelli più blasonati hanno oltre 10 opzioni di macinatura, oltre a diversi livelli di intensità di aroma, ed è su questi che bisogna puntare.

Capacità del contenitore

Se siete soliti fare un uso regolare del caffè, magari insieme ad altre persone, allora la capacità del contenitore assume un ruolo importante, dal momento che un contenitore grande vi permetterà di non dover aggiungere frequentemente i chicchi di caffè nel serbatoio. Come immaginerete, questo si ripercuoterà anche nella manutenzione, la quale così facendo non dovrà essere eseguita spesso, a maggior ragione se la macchina del caffè è dotata di programmi automatici di risciacquo e decalcificazione.

Pressione dell’acqua

La pressione dell’acqua è importante in qualsiasi macchina da caffè, ma nei modelli a grani acquisisce un’importanza ancora maggiore. Una forte pressione, infatti, è necessaria per preservare l’aroma della bevanda e tutte le sostanze che danno al caffè quel tipico gusto intenso e corposo. Riconoscibile tramite la sigla “Bar“, un’ottima macchina da caffè a grani dovrebbe avere una pressione di 15 Bar, mentre i modelli da evitare dovrebbero essere quelli caratterizzati da meno di 12 Bar.