Magic: le carte dedicate ad Assassin's Creed sono VENDUTISSIME! Meglio acquistarle ORA

Se siete appassionati di Magic: The Gathering e al contempo fan della saga di Assassin's Creed, la collaborazione fra i due brand è ciò che stavate aspettando, e infatti il nuovo set di Buste dei Mondi di Assassin's Creed sta andando a ruba, riscuotendo un ottimo successo. Questo è ora disponibile al prezzo di 163,90€, per quel che concerne il bundle con 24 buste da 7 carte in versione italiana. Rimangono tuttavia pochissimi pezzi, è bene affrettarsi!

Set di 24 buste di Assassin's Creed in Magic: The Gathering, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa collezione è l'ideale per collezionisti e giocatori che desiderano esplorare un nuovo modo di vivere entrambi i franchise. Le 24 buste contenute nella confezione, ciascuna con sette carte, offrono un'ampia varietà di personaggi, luoghi e momenti iconici tratti dalla saga di Assassin's Creed, reinterpretati nello stile e nelle meccaniche di Magic. Ogni busta contiene ben 7 carte, con una foil garantita!

La collaborazione tra Wizards of the Coast e Ubisoft ha dato vita a un prodotto che va oltre il semplice crossover. Ogni carta è stata accuratamente progettata per catturare l'essenza di Assassin's Creed, mantenendo al contempo il bilanciamento e la giocabilità tipici di Magic. I giocatori potranno utilizzare assassini leggendari come Ezio Auditore o Altaïr Ibn-La'Ahad nelle loro strategie, mentre i collezionisti apprezzeranno le illustrazioni dettagliate che riproducono fedelmente l'atmosfera della serie videoludica.

Con un prezzo di 163,90€, questo set per Magic: The Gathering con 24 buste di Mondi Altrove targate Assassin's Creed rappresenta un'opportunità eccezionale per gli amanti di entrambe le saghe. La combinazione di due franchise iconici, la forza delle carte e il potenziale per gioco e collezionismo rendono questo prodotto un acquisto consigliato.

