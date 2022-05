Se siete alla ricerca di un massaggiatore antistress a un prezzo d’occasione, vi proponiamo il modello Beurer disponibile da Mediaworld a soli 74,99€ invece di 146,99€. Lo store è contraddistinto da numerose offerte in ambito cura della casa e della persona, per questo abbiamo deciso di consigliarvi l’articolo a marchio Beurer con uno sconto che tocca addirittura il 49%!

Il massaggiatore è piccolo, compatto, pensato per esservi di supporto nei momenti di stress e ansia e, non meno importante, è in forte ribasso solo fino a questa sera! Dato che si tratta di un’offerta limitata e non abbiamo modo di sapere quante siano le unità disponibili, vi consigliamo di sfruttarla il prima possibile.

Il brand Beurer è uno dei leader del mercato della salute e del benessere, da oltre 95 anni. I prodotti proposti dal marchio sono moltissimi, a partire da termocoperte e scaldapiedi fino a bilance di ogni tipologia e massaggiatori per dolori muscolari di vario genere. Tra questi, c’è proprio lo stress releazer e trainer respiratorio di cui vi abbiamo parlato, pensato per aiutarvi a distendere correttamente il vostro corpo nei momenti più faticosi della vostra giornata.

Vi basterà poggiarlo sulla zona del diaframma e dare uno sguardo all’anello luminoso, attivabile sulla facciata principale, per coordinare al meglio inspirazione ed espirazione. Durante l’utilizzo potrete scegliere anche tra 3 diverse composizioni ispirate al mondo della natura, da tenere come sottofondo: bosco, giungla oppure mare. In più, per il massimo del confort, potrete sfruttare anche la funzione calore che riscalda il dispositivo in pochi secondi, portandolo a una temperatura ideale per diminuire la tensione. Potrete mantenerlo attivo per un totale di 11 ore prima di ricaricarlo e, una volta scarico, dovrete attendere solo un paio d’ore per portarlo nuovamente alla massima potenza. Vi ricordiamo che, solo per oggi, è scontato del 49% sullo store Mediaworld quindi non fatevelo scappare!

La promozione di cui vi abbiamo parlato è solo una delle numerose proposte che godono di sconti super validi, in questo periodo di offerte, per questo motivo non dovreste assolutamente dimenticarvi di dare subito uno sguardo approfondito alla pagina pagina Mediaworld dedicata.

