Mediaworld all’attacco! Questa smart TV 4K da 85″ è in sconto di 500€!

Mentre su Amazon impazzano le prime offerte dedicate al Natale 2021, con sconti atti a favorire l’acquisto dei primi (o degli ultimi) regali di Natale, da Mediaworld continuano le offerte del “Solo per oggi” che, come ormai saprete, ogni giorno si propongono con sconti davvero imperdibili, a patto però di coglierli entro la fine della giornata quando – premesse le scorte – i prezzi degli articoli in offerta ritornano al loro valore originale.

La proposta imperdibile del giorno? A nostro giudizio non può che essere la splendida smart TV LED 4K da 85″ Samsung UE85AU8070, oggi ribassata di ben 500 euro rispetto agli originali 2.399,00€ del prezzo di acquisto! Ciò dignifica che potrete acquistare questa splendida smart TV ad appena 1.899,00€, che non è un prezzo affatto male se si considera tanto le dimensioni immense dello schermo, quanto l’uscita recentissima di questo prodotto, che ha sulle spalle davvero pochissimi mesi di vita!

Dotata di un profilo sottile e di un look minimale, che la rende perfetta tanto da esporre su di un mobile quanto da appendere la muro, la smart TV Samsung UE85AU8070 si fonde in modo armonioso con gli interni in qualsiasi stile di arredamento, complice i suoi bordi sottili che la rendono quasi una “finestra” su di un mondo digitale, più che un elettrodomestico vero e proprio.

Al di la dell’essenzialità delle sue linee, la Samsung UE85AU8070 è poi (e soprattutto) una smart TV con tutti i crismi, animata dalle performance dell’ottimo processore Crystal 4K di Samung, capace di analizzare in tempo reale le immagini su schermo onde effettuare un upscaling che mira a migliorare anche il segnale video più becero, onde avvicinarlo (per quanto possibile) alla risoluzione 4K. Un processo che, di per sé, sarebbe già apprezzabilissimo, ma che fa una differenza ancora più netta su di un pannello di tali dimensioni, dove anche la più minima sbavatura risulterebbe come una inguardabile stonatura.

Per questo, la Samsung UE85AU8070 effettua un efficiente lavoro di upscaling, ma anche un miglioramento dal punto di vista del contrasto, della luminosità e della gamma cromatica, così che l’esperienza video sia sempre sublime, e si possa godere appieno dell’enorme pannello da 85″.

Insomma, la Samsung UE85AU8070 è una smart TV con tutti i crismi, ed in il fatto che sia scontata di ben 500 euro e che si tratti di una TV da 85″ non fa che avallarne l’acquisto, specie qualora abbiate il desidero di godere di uno schermo che vi possa offrire un’esperienza visiva ai limiti del cinematografico! Ciò detto, vi ricordiamo che la Samsung UE85AU8070 non è la sola offerta valida del “Solo per oggi” Mediaworld e, per questo, vi suggeriamo di consultare anche l’intera selezione di offerte, raggiungibile tramite l’apposita pagina dedicata.

