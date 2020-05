Mediaworld: tante offerte tech per un weekend di grandi sconti!

State cercando un pretesto per cominciare alla grande il vostro fine settimana? Allora fermatevi, perché siete nel posto giusto! Mediaworld ha infatti dato il via alle nuove offerte “solo per il Weekeend”, ovvero una serie di ottimi sconti che il portale offre ai suoi utenti solo fino alla fine di domenica 10 maggio, giornata, ovvero la giornata della Festa della mamma. La proposta, come sempre, è eccellente e si divide tra smartphone, smart TV ed un mucchio di altri prodotti tech in offerta, risultando anche un’ottima occasione per confezionare un regalo per le vostre mamme dell’ultimo minuto!

Del resto, con prodotti in offerta come l’ottimo Samsung Galaxy Note 10 Lite c’è ben poco da riflettere: stiamo infatti parlando di uno degli ultimi nati della casa coreana, economicamente molto accessibile, ma non per questo da sottovalutare. Galaxy Note 10 Lite, infatti, non è semplicemente il fratello più piccolo della gamma Note 10, ma è soprattutto uno smartphone funzionale e performante, dotato anch’esso della peculiare S-Pen, è in grado di offrire praticamente tutte le funzionalità che contraddistinguono i suoi “fratelli maggiori” ed è in grado, pur essendo proposto ad un prezzo più basso, di offrire un’esperienza utente eccezionale e senza troppi compromessi.

Munito di un ampio e brillante display AMOLED e di un ottimo comparto fotografico, Galaxy Note 10 Lite è uno smartphone che non vi farà sfigurare e che, anzi, si caratterizza come un vero e proprio top di gamma, nonostante la dicitura “Lite” possa trarre in inganno. Un dispositivo ottimo che, come immaginerete, è solo uno dei tanti prodotti che troverete nella nostra lista di articoli consigliati. Del resto, i prodotti in offerta per questo fine settimana sono davvero numerosi ed ecco perché, oltre alla consultazione della nostra lista, vi suggeriamo di spulciare per bene la pagina ufficiale dell’iniziativa, così da poter tenere d’occhio tutte le offerte che saranno disponibili fino alla fine di questo weekend.

Infine, prima di lasciarvi allo shopping di oggi, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!