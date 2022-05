Se state pensando di acquistare un nuovo PC, per rendere più semplice il vostro lavoro o per raggiungere ottime prestazioni in ambito gaming, allora le Mega Offerte Acer rappresentano la giusta occasione per trovare quello che state cercando, permettendovi di risparmiare fino a 500€ su una interessante selezione di prodotti.

Che si tratti di PC desktop, notebook o dispositivi 2 in 1, la proposta è davvero ampia e comprende oltre 100 articoli tra cui troverete sicuramente quello che fa per voi, compresi anche accessori come mouse, cuffie e adattatori. Avrete inoltre la possibilità di approfittare della promozione che permette di acquistare un PC e un monitor in abbinata ottenendo il 15% di sconto sul totale, davvero vantaggiosa se siete interessati ai prodotti attualmente non in offerta. Vi ricordiamo che tutte queste offerte sono valide fino alle 23:59 del 16/05/2022 e fino a esaurimento scorte.

Per aderire alla promozione Mega Offerte Acer è sufficiente recarsi sulla pagina dedicata alle offerte e visionare gli articoli, disponibili con sconti che vanno dai 50€ ai 500€. Una volta trovato il prodotto preferito, è sufficiente inserirlo nel carrello per vedere applicato automaticamente lo sconto relativo. Tra tutti gli articoli presenti, vogliamo segnalarvi il fantastico Predator Helios 300 PH315-53, un ottimo notebook gaming che grazie a uno sconto di 500€ può essere vostro a 1.499,00€, il prezzo migliore di sempre!

Parliamo di un computer equipaggiato con un prestante processore Intel i7-10750H di decima generazione, i cui 6 core viaggiano a 2.60Ghz e possono essere spinti fino a 5.0Ghz grazie alla modalità Turbo. Questa velocità permette di gestire facilmente ogni operazione attraverso i 12 thread disponibili, sfruttando al meglio i 16Gb di RAM DDR4 e il veloce SSD da 1Tb. La scheda grafica è invece una Nvidia GeForce RTX 3080 con 8Gb di memoria dedicata, che offre prestazioni senza compromessi anche nei titoli più recenti, consentendo l’utilizzo del Ray Tracing o delle tecnologie di miglioramento delle immagini come il DLSS, che riduce le risorse impiegate e aumenta le prestazioni in gioco.

Le eccezionali prestazioni di Predator Helios 300 PH315-53 si mostrano al meglio sul brillante monitor IPS Full HD da 15,6″, capace di visualizzare giochi con frequenze di aggiornamento fino a 240Hz e garantire tempi di risposta di soli 3ms. Grazie alle tecnologie Intel Killer, studiate per i gamer più appassionati, la connessione internet viene gestita per dare maggiore priorità al gioco, offrendo tempi di latenza estremamente bassi e un’ottima stabilità sia che siate collegati alla rete via ethernet che con il modulo Wi-Fi 6.

Il Predator Helios 300 PH315-53 è dunque un notebook perfetto per tutti gli appassionati di gaming, capace di offrire grandi prestazioni a un prezzo mai visto, ma non è l’unico prodotto interessante di queste Mega Offerte Acer, per questo vi invitiamo a visitare la pagina dedicata alla promozione per scoprire tanti altri articoli, scontati da 50 a 500€ e disponibili fino a esaurimento scorte.

