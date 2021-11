Meno di 13€ per questo mouse wireless Trust! Imperdibile!

Se siete alla ricerca di un mouse wireless entry level e con batteria integrata, allora dovreste prendere in considerazione l’offerta che stiamo per segnalarvi. Grazie ad Amazon, basteranno poche decine di euro per portarsi a casa un dispositivo che vi aiuterà a spostare meglio il puntatore del mouse e a cliccare o evidenziare più velocemente il testo e le icone a schermo.

Come saprete, è difficile trovare una buona periferica per PC a poche decine di euro, soprattutto se parliamo di un mouse wireless ricaricabile, ossia un modello dotato di batteria integrata. A tal proposito, vi informiamo che Amazon propone in queste ore il Trust Themo ad un prezzo mai così vantaggioso, oltre alla possibilità di risparmiare il 33% su Xbox Game Pass per PC se acquisterete questo specifico dispositivo.

Come anticipato, il Trust Themo è un mouse wireless ricaricabile avente già una batteria integrata, quindi non dovrete ricorrere a pile esterne che potrebbero portare spese aggiuntive, seppur minime. La ricarica avverrà tramite un comodo cavo USB-C e l’autonomia dichiarata è di 40 giorni, non male per un dispositivo con batteria integrata. L’assenza di pile esterne rende questo mouse molto leggero e comodo da usare, grazie anche ai tasti laterali azionabili con il pollice. Il pieno comfort lo si ha però grazie alla sagoma del mouse, studiata per far sì che la mano non si stanchi neanche dopo tante ore d’uso.

Nella parte superiore ci sono poi una serie di altri pulsanti che vi permetteranno di regolare la velocità del cursore, la quale potrà essere settata da 800 a 1600 dpi. Un mouse molto versatile, dunque, dotato inoltre di un apposito spazio per riporre il ricevitore USB, utile per non perderlo qualora lo si utilizzi spesso in mobilità.

I motivi per approfittare di questa offerta sono quindi più di uno e serviranno solo 12,90€ per acquistare questo mouse ergonomico e ricevere via mail un codice che vi permetterà di tagliare di un terzo il costo del noto servizio di videogiochi. Il coupon sarà valido sull’abbonamento di 3 mesi di Xbox Game Pass, che passerà quindi dai soliti 29,99€ a 19,99€ e dovrà essere riscattato entro 14 giorni dalla ricezione. Se a questo aggiungiamo che il mouse in oggetto viene proposto quasi al 70% in meno, capite bene che siamo di fronte all’affare del giorno.

