Con l’arrivo dell’estate, può assolutamente avere senso l’acquisto di una smart band, ovvero di un dispositivo che, oltre a segnalare l’ora ed a permettervi di visualizzare messaggi e notifiche, vi permetta anche di monitorare l’attività fisica e lo stato di salute generale, cosa utilissima vista la combinazione sgradevole di COVID e calura.

Se l’idea vi intriga e se, al contempo, siete alla ricerca di un articolo tech con tutti i crismi, ma che costi relativamente poco, allora questa è indubbiamente l’offerta che fa per voi, visto che su Amazon è disponibile, a prezzo scontatissimo, quella che è la smart band più venduta del mercato, ovvero la splendida Mi Band 6 di Xiaomi, oggi disponibile con il 27% di sconto, a soli 32,99€!

Compatta, elegante, e vendutissima sin dal suo debutto, Mi Band 6 è una smart band completa ed accattivante, contraddistintasi nel tempo per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo! Non parliamo, infatti, di un prodotto economico e dall’aspetto cheap, ma di una smart band con tutti crismi, che si fa apprezzare anzitutto per il suo ottimo display AMOLED da 1,56″, con una risoluzione di 326 PPI, Mi Band 6 è sempre chiara e leggibile, anche in condizioni di forte luminosità!

Dotata di oltre 30 modalità di allenamento, Mi Band 6 è utile per tenere traccia del proprio battito cardiaco, come anche dell’ossigenazione nel sangue, grazie alla presenza del ricercato sensore SPO2, ma è ovviamente nell’attività sportiva che questo bracciale tecnologico dà il meglio di sé, vista l’efficienza con cui Mi Band 6 può tener conto non solo della vostra fatica, ma anche delle calorie spese e non solo!

Resistente all’acqua, ed in grado di resistere fino a 5 ATM, Mi Band 6 è persino in grado di riconoscere automaticamente 6 attività, avviandole alle prime avvisaglie di movimento (corsa all’aperto, tapis roulant, vogatore, ellittica, camminata e ciclismo), e può garantirvi ben 14 giorni di attività con una sola ricarica, che possono anche aumentare nel caso in cui non ci si spenda in un allenamento sporadico o nullo.

Tra i best buy del mercato, ed indubbiamente tra i prodotti più acquistati della sua categoria, Mi Band 6 è una smart band davvero ottima che, in sconto com’è a meno di 33 euro, rappresenta certamente una scelta sensata, anche al netto delle nuove uscite!

Per questo, vi invitiamo ad acquistare subito Mi band 6 approfittando dello sconto, motivo per cui vi rimandiamo direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promo, così da completare il vostro acquisto quanto prima.

