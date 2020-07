Microsoft 365 Family: abbonamento annuale per 6 persone in sconto a meno di 60 euro!

Microsoft 365 Family è la suite perfetta per chi è alla ricerca di un software di scrittura professionale disponibile con diversi abbonamenti, ed al momento la forma annuale può essere acquistata su Amazon per soli 59,99€. Questa soluzione normalmente viene venduta a 99,00€, quindi si tratta di un’ottima occasione, ma affrettatevi visto che l’offerta scade già al termine di questa giornata.

Microsoft 365 Family include ovviamente tutti i programmi più famosi come World, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access e Publisher ed offre fino a 6 TB di spazio di archiviazione sul cloud (1 TB a persona) e sicurezza avanzata per tutti i vostri dispositivi e oltre ai servizi inclusi sono presenti anche OneDrive e Skype. Microsoft 365 non va assolutamente confuso con Office sul Web, che è la modalità gratuita dell’azienda per utilizzare tali programmi online mediante un browser, che non offre ovviamente le stesse caratteristiche della versione a pagamento. Ricordiamo che Microsoft 365, noto come Office 365 fino al 21 aprile 2020, può essere comprato anche in soluzione una tantum, ma ha un costo molto superiore e non permette di ricevere aggiornamenti automatici delle nuove funzionalità, mentre l’acquisto di una copia unica non dà accesso al supporto e alla condivisione di file, quindi ci sono buoni motivi per cui scegliere la soluzione ad abbonamento rispetto alla classica.

Questa suite è utilizzabile anche offline, essendo i file di installazione sempre salvati in locale. Inoltre, l’abbonamento è valido anche per dispositivi mobile come Android e iOS. In calce trovate il link della promozione e nel frattempo consigliamo di seguire tutte le nostre offerte in tempo reale anche sui nostri quattro canali Telegram, dove riportiamo tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

» Clicca qui per comprare Microsoft 365 Family a soli 59,99€ «

