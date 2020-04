Microsoft Surface: fino al 25% di sconto e tasso zero su Monclick

Vi segnaliamo che su Monclick sono partite alcune intriganti offerte relative ai dispositivi Microsoft Surface, ovvero quelli che – a nostro modesto parere – sono alcuni dei migliori 2-in-1 sul mercato, specie per chi è alla ricerca di ottime performance coadiuvate a leggerezza, portatilità e design. Non a caso, i Surface sono stabili alla testa del mercato, rappresentando non solo degli ottimi prodotti per chiunque sia alla ricerca di compagni di lavoro ideali dentro e fuori casa, ma degli ottimi prodotti in generale, sia che siano usati come tablet che come notebook tanto che, lo abbiamo detto spesso, anche se generalmente si propongono ad un prezzo altro, il loro rapporto qualità/prezzo non va affatto sottostimato.

Dunque, se siete alla ricerca di un dispositivo Surface ad un prezzo ragionevole, siamo felici di segnalarvi quella che è la proposta in sconto di Monclick che, come potrete presto constatare, propone in offerta una piccola ma efficiente cernita della linea di prodotti creati da Microsoft, tra i quali spiccano decisamente le proposte relative a Surface Pro 7, che nella sua configurazione di base, ovvero con processore Intel Core i5, RAM da 8 GB e SSD da 128 GB costa appena 899,00€ rispetto agli originali 1.069,90€, con un risparmio netto di ben 170,00€!

Non è chiaro fino a quando le offerte saranno disponibili, motivo per cui vi consigliamo caldamente di approfittarne subito, pena il rischio che le decurtazioni di prezzo vengano cancellate o che i prodotti in sconto vadano esauriti! Senza indugiare oltre, dunque, vi offriamo di seguito quella che è la lista completa di prodotti Surface in offerta, consultabile anche a queste coordinate o cliccando sul banner soprastante. Infine, come sempre, onde non perdervi neanche una delle occasioni in sconto vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!