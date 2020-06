I migliori deumidificatori per l’estate

L’estate è ormai prossima, mancano davvero pochissimi giorni alla stagione più calda dell’anno, e bisogna prepararsi al meglio per superare tutte le insidie, come il caldo e l’alta umidità. Per superare quest’ultimo fattore è necessario possedere uno o più deumidificatori, che eliminano l’umidità in eccesso nella stanza oppure nella vostra abitazione.

Se non siete in possesso di un deumidificatore, e non sapete quale acquistare, potete fare affidamento a questa guida all’acquisto. Per venire incontro alle vostre esigenze abbiamo pensato di mettere insieme i migliori prodotti in circolazione, partendo da quelli caratterizzati da un prezzo basso fino ad arrivare a quelli premium. Come abbiamo scelto i prodotti? Di seguito le nostre variabili.

Volume e temperatura dell’ambiente : che sia una stanza oppure un intero appartamento, è doveroso verificare questi due fattori prima di procedere all’acquisto di un prodotto del genere. Un possibile errore preventivo si ripercuote in un’esperienza non del tutto soddisfacente.

: che sia una stanza oppure un intero appartamento, è doveroso verificare questi due fattori prima di procedere all’acquisto di un prodotto del genere. Un possibile errore preventivo si ripercuote in un’esperienza non del tutto soddisfacente. Carico : rappresenta il numero di litri d’acqua che il macchinario riesce a condensare dall’aria circostante. Rappresenta un fattore chiave prima dell’acquisto.

: rappresenta il numero di litri d’acqua che il macchinario riesce a condensare dall’aria circostante. Rappresenta un fattore chiave prima dell’acquisto. Filtri: presenti o meno. Uno degli aspetti più fondamentali, se ci sono, è la possibilità di lavarli e utilizzarli più volte.

N.B.: I deumidificatori non sono condizionatori. In altre parole, la loro funzione è quella di abbassare il livello di umidità in un ambiente, condensandola in acqua. Di conseguenza, si avvertirà meno ostico da superare. Invece, un condizionatore abbassa la temperatura, soffiando aria fredda in un ambiente (che sia stanza o un intero appartamento).

I migliori deumidificatori per l’estate

Omasi Deumidificatore per case 600ml

Inauguriamo la guida ai migliori deumidificatori con un modello economico ma assolutamente prestante nelle piccole abitazioni. Stiamo parlando del prodotto sviluppato da Omasi, che riesce ad assorbire in 24 ore fino a 300 ml di acqua (il serbatoio, invece, ha una capacità doppia) presente nell’ambiente. Inoltre questo particolare modello possiede la funzionalità di spegnimento automatico, che consente di tenere a bada i consumi di energia elettrica. Il suo prezzo di vendita? Poco meno di 30 euro, ed è quindi ideale per le stanze da letto oppure gli uffici.

» Clicca qui per acquistare Omasi Deumidificatore

Nobebird mini-deumidificatore elettrico da 1000 ML

Da Nobebird arriva un mini-deumidificatore con un’ottima capacità di assorbimento (come dice il titolo, esso può assorbire fino a un litro di acqua) in un ciclo di giorno/notte. Questo piccolo macchinario, oltre ad essere efficace, è anche efficiente, infatti i consumi sono abbastanza bassi, grazie alla funzionalità di risparmio energetico sempre attivo. Come se non bastasse, il rumore generato dal deumidificatore si mantiene inferiore alla soglia dei 39 decibel. Infine questo prodotto gode della tecnologia Peltier (senza compressore), che assicura tre anni di durata in più rispetto ai deumidificatori tradizionali. Il suo prezzo è di 40 euro circa.

» Clicca qui per acquistare Nobebird mini-deumidificatore

TROTEC TTK 24 E WS Deumidificatore per ambienti

Con una capacità di assorbimento di ben 10 litri ogni 24 ore, il deumidificatore sviluppato da Trotec potrebbe sicuramente risolvere tutti i problemi generati dall’umidità. Innanzitutto, questo prodotto possiede un design minimalista, e possiede un sistema di anti-traboccamento quando raggiunge la sua massima capienza. Rispetto ai modelli più economici, questo deumidificatore è compatibile con filtri lavabili. Purtroppo, il prezzo è decisamente più elevato dei modelli precedenti, infatti è disponibile a 110 euro circa.

» Clicca qui per acquistare TROTEC TTK 24 E WS Deumidificatore

Olimpia Splendid 01939 Aquaria Slim 10 P

Se siete interessati a un prodotto più performante, vi consigliamo l’acquisto di Olimpia Splendid Aquaria Slim. Un deumidificatore con gas naturale che riesce a condensare ben 10 litri di acqua al giorno, consumando poca energia elettrica. Questo prodotto, inoltre, è adatto a qualsiasi tipologia di ambiente con un volume non superiore ai 45 m³. L’unica pecca di Aquaria risiede nella sua vaschetta, che ha una capienza di soli 2 litri, tuttavia è possibile collegare uno scarico continuo dell’acqua per risolvere questo problema. Passiamo al prezzo, Acquaria costa precisamente 118,89 €. Insomma, niente male per un prodotto con buone caratteristiche tecniche.

» Clicca qui per acquistare Olimpia Splendid Aquaria Slim 10 P

Ariston Deos Deumidificatore, 250 W, 46 Decibel

Ariston è sinonimo di qualità nel campo degli elettrodomestici, e lo conferma ancora una volta il deumidificatore Deos. Si tratta di un prodotto che unisce tre fattori molto importanti: una buona capacità di assorbimento dell’acqua, un consumo energetico davvero basso (stimato a 250W massimi) e una rumorosità al di sotto degli standard (stando alle stime, stiamo sotto ai 45 decibel). Inoltre, esistono vari modelli di diversa capacità, ma vi consigliamo quello da 12 litri, ideale per tutti gli ambienti tra i 30-35 mq. Il suo prezzo di vendita, se siete interessati, è di 135 euro circa.

» Clicca qui per acquistare Ariston Deos Deumidificatore

Pro Breeze Deumidificatore 12L / Day

Catalogato come “Amazon’s Choice” su Amazon Italia, il deumidificatore di Pro Breeze è senza ombra di dubbio un prodotto di ottima fattura. Innanzitutto, rimuove fino a 12 litri di acqua nell’aria al giorno mantenendo i consumi energetici bassi. Come seconda caratteristica, troviamo un display a led digitale per impartirgli i vari ordini oppure attivare tutte le funzionalità di cui è dotato. Purtroppo questo deumidificatore possiede un piccolo serbatoio di 1,8 litri, ma è possibile collegare un tipo di drenaggio, come avviene per lavatrici e condizionatori. Il suo prezzo di vendita? Ben 141,99 euro!

» Clicca qui per acquistare Pro Breeze Deumidificatore 12L / Day

Whirlpool DE20LWS0 Deumidificatore con Display al LED Bianco

Come ultimo prodotto di questa guida all’acquisto, vi proponiamo il deumidificatore di Whirpool, uno dei produttori più conosciuti e stimati in questo segmento di mercato. Il prodotto in questione gode di ben quattro modalità di deumidificazione, vale a dire automatica, continua, silenziosa e asciugatura, che si adattano probabilmente a tutte le esigenze base. Essendo un prodotto top di gamma, troviamo la funzionalità per misurare il livello di umidità nell’aria e la funzione AutoStart in caso di blockout della linea elettrica improvvisa, con la conseguente riaccensione con le impostazioni precedenti. Il serbatoio è davvero capiente, parliamo di ben quattro litri. Se siete interessati, potete acquistare questo deumidificatore a 279 euro!

» Clicca qui per acquistare Whirlpool DE20LWS0