Siamo sicuri che vi sarà capitato più di una volta di percepire che l’aria all’interno della vostra abitazione diventi, per svariati motivi, un po’ secca e con l’inverno questo fenomeno tende a manifestarsi più spesso, soprattutto nel momento in cui accendete il camino o i termosifoni. Per risolvere questa situazione spiacevole, esistono dei prodotti dedicati a tale scopo, gli umidificatori portatili.

Un umidificatore d’aria non è altro che un elettrodomestico che genera vapore acqueo per mantenere il livello di umidità corretto nell’aria, dando sollievo alle vie respiratorie sia agli adulti che ai bambini. Come potete facilmente immaginare, questo tipo di dispositivo è ideale per tutti gli ambienti che tendono ad avere un aria particolarmente secca, prima di segnalare in calce quelli che sono, a nostro giudizio, i migliori umidificatori portatili per l’inverno, vogliamo spiegare brevemente e in modo semplice il loro funzionamento.

Innanzitutto, esistono due tipi di umidificatori: quelli a caldo e quelli a freddo. Nel primo caso, il vapore viene prodotto portando l’acqua ad ebollizione tramite riscaldamento con una resistenza elettrica, mentre nel secondo caso è presente un emettitore di ultrasuoni che produce il vapore nebulizzando l’acqua in una nebbia di particelle finissime e invisibili. Come spesso accade, anche in questo caso ci sono vantaggi e svantaggi tra i due tipi di umidificatori.

Ad esempio, quello a caldo ha come vantaggi il fatto di produrre vapore perfettamente sterilizzato e la possibilità di inserire olii essenziali per rendere l’ambiente più profumato. Gli svantaggi, invece, risiedono nel maggior tempo di funzionamento, dal momento che bisogna attendere che l’acqua si riscaldi prima di entrare in funzione, cosa che invece non avviene negli umidificatori a freddo, dato che il vapore da quest’ultimi viene nebulizzato immediatamente.

Detto ciò, abbiamo selezionato per voi una serie di modelli, sia di fascia bassa che alta, in modo da andare in contro alle esigenze di tutti. I modelli riportati in calce si trovano tutti su Amazon, quindi acquistarne uno è semplicissimo, oltre che particolarmente vantaggioso per il portafoglio.

I migliori umidificatori portatili per l’inverno

Umidificatore TopEsct

Iniziamo la nostra lista dei migliori umidificatori portatili per l’inverno con un prodotto entry-level, non adatto per gli ambienti più grandi ma che permette comunque di dare nuova vita all’aria qualora ce ne fosse bisogno, ad esempio dopo che una camera è rimasta chiusa per diverse ore. Il suo funzionamento è ad ultrasuoni, quindi il risultato è istantaneo, ed i suoi 500 ml di capienza permettono un funzionamento continuo fino a 10 ore. Realizzato con uno stile unico, questo umidificatore dispone di 7 luci a LED selezionabili, che fanno sì che sia un oggetto particolarmente adatto anche per dare all’ambiente un aspetto diverso, oltre a rendere l’aria più pulita. Inoltre, è possibile aggiungerci anche olii essenziali, caratteristica che rende questo modello uno dei più venduti in assoluto.

Umidificatore VicTsing

A risultare particolarmente interessante è questo modello che vedete sulla vostra destra, dal momento che dispone di un design in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente. Non a caso, è uno dei più venduti in assoluto, merito però non solo del suo aspetto unico e originale. Piccolo e compatto, una volta in funzione potrete scegliere fra 8 colorazioni a LED e 2 modalità di funzionamento. La prima permette all’umidificatore di lavorare continuamente a 25-40 ml/h per circa 6 ore, mentre la seconda fa sì che fuoriescano 15-30 ml/h per circa 9 ore, utile per respirare aria pulita durante tutto l’arco della notte.

Umidificatore TaoTronics

Un altro modello entry-level che ha avuto un discreto successo è sicuramente quello prodotto da TaoTronics. Questo umidificatore è dotato di un display a LED con il quale è possibile controllare in tempo reale l’esatto livello di umidificazione presente nell’aria. Con una capacità di 4 litri, riesce a offrire fino a 30 ore di autonomia, il che lo rende perfetto per l’utilizzo notturno oltre che diurno. Così come il modello precedente, anche questo funziona ad ultrasuoni, quindi una volta avviato il risultato sarà istantaneo e riesce a coprire una stanza fino a 30 metri quadrati. Inoltre, è dotato di una cartuccia microporosa che filtra l’acqua da microrganismi, insieme alla possibilità di impostare un timer in modo da spegnerlo automaticamente quando non ce n’è più bisogno.

Umidificatore Duomishu

Con questo modello entriamo nella fascia media del mercato, dal momento che il prezzo inizia a diventare abbastanza importante, ma parliamo di un dispositivo in grado di umidificare una stanza fino a 40 metri quadrati. A differenza del modello precedente, il display a LED è touch. Ha una capacità di 5 litri, superiore rispetto alla media, capace quindi per tenerlo in funzione per tutta la notte e soprattutto dispone di un’apertura del vapore a 360° in modo da rendere il processo di umidificazione dell’aria molto più veloce, nonostante adotti già la tecnologia ad ultrasuoni. Vale la pena sottolineare anche la presenza di un vassoio dell’olio dedicato, che vi permetterà di creare un’atmosfera rilassante

Umidificatore Proscenic 808C

Per coloro che vogliono o necessitano di un umidificatore di alto livello, suggeriamo di prendere in considerazione questo modello che, a differenza della maggior parte delle soluzioni simili, può essere utilizzato sia a freddo che a caldo a seconda del momento della giornata o in base ai propri gusti. La capacità è di oltre 5 litri, quindi è assicurato un utilizzo continuo fino a 30 ore, mentre per quanto riguarda la superficie riesce a coprire stanze di grandi dimensioni, arrivando fino a 70 metri quadrati. Essendo un prodotto di ultima generazione, è compatibile con Alexa e Google Assistant, il che vuol dire che può essere controllato anche tramite comandi vocali, qualora non si voglia usare il telecomando in dotazione. Infine, non manca ovviamente un filtro di ingresso dell’aria per isolare la polvere in modo da far fuoriuscire solo aria pulita.

Umidificatore Elechomes

Tra i migliori umidificatori portatili per l’inverno vale la pena segnalare, oltre al modello precedente, anche quello prodotto da Elechomes, dal momento che si tratta di un prodotto davvero valido capace di mostrare i muscoli anche nelle stanzi più grandi e complesse. Grazie alla capacità di 6 litri, l’autonomia non è un problema e dispone di 3 velocità con le quali pulire l’aria da tutte quelle sostanze invisibili che col tempo possono creare danni alla salute. Essendo uno dei migliori umidificatori che potete acquistare in questo momento, vanta sia la modalità fredda che calda, quindi si adatta perfettamente a qualsiasi situazione ed esigenza. Non manca, inoltre, la modalità automatica, che consente di gestire automaticamente l’emissione di nebbia in base alle condizioni circostanti. È così sofisticato che riesce persino a mantenere in buona salute le piante d’appartamento, pavimenti in legno e mobili.

