Fin dal loro arrivo sul mercato, i purificatori d’aria hanno reso più salutare la vita delle persone, migliorando il sonno, il sistema immunitario e diminuendo gli attacchi di allergia, il tutto attraverso un sistema che purifica l’aria negli ambienti chiusi. I purificatori d’aria Dyson sono tra le soluzioni più all’avanguardia disponibili attualmente sul mercato, ossia quelle che riescono meglio a trattenere le particelle più piccole, rendendo la qualità dell’aria ottimale.

Le soluzioni del noto produttore di elettrodomestici non permettono solo di purificare l’ambiente, ma anche di rinfrescarlo e riscaldarlo se necessario. Prodotti versatili dunque che, tuttavia, presentano caratteristiche diverse in base al modello, ed ecco perché abbiamo deciso di creare questo articolo con l’intento di schiarirvi le idee in merito a quale purificatore d’aria Dyson acquistare.

Nel fare ciò, abbiamo analizzato ogni singola caratteristica dei vari purificatori d’aria Dyson, riportando in calce gli svantaggi e vantaggi di ognuna, in modo che possiate acquistare il prodotto più adatto per le vostre esigenze e per le dimensioni del vostro ambiente domestico. Se siete interessanti invece alle scope elettriche Dyson e non sapete quale modello acquistare, sappiate che abbiamo l’articolo adatto anche per voi. Senza indugiare oltre, scopriamo quali sono i purificatori d’aria Dyson attualmente in commercio.

Purificatori d’aria Dyson

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde

Il Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde non è solo l’ultimo arrivato, ma è anche il purificatore d’aria top di gamma dell’azienda, dotato di caratteristiche uniche, non presenti su nessun altro modello. La distruzione della formaldeide, responsabile di irritazione oculare e nasale, starnuti e tosse, è senza ombra di dubbio una delle funzioni più sofisticate di questo elettrodomestico, che si farà apprezzare non solo per la capacità di filtrare anche le più piccole particelle presenti nell’aria, ma anche per la possibilità di usarlo come termoventilatore, riscaldando l’ambiente quando necessario. Si tratta del purificatore d’aria più versatile mai progettato da Dyson, il cui design viene ripreso dai modelli precedenti, riconoscibile però dalla colorazione bianco/oro. Questo modello riesce a garantire una purificazione ottimale in ambienti fino a 83 metri cubi, mentre la modalità riscaldamento è ottima fino a 35 metri cubi. La struttura dell’elettrodomestico è completamente sigillata e rispetta gli standard HEPA, rimuovendo così il 99,95% delle particelle. Il Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde, inoltre, si connette tramite l’app Dyson Link, con la quale potrete ottenere il meglio dall’elettrodomestico, attivandolo, programmandolo e monitorandolo a distanza. Insomma, un concentrato di tecnologia, adatto per chi vuole respirare la miglior aria possibile.

Dyson Purifier Cool Formaldehyde

Il Dyson Purifier Cool Formaldehyde è lo stesso modello di cui abbiamo parlato prima a cui però manca la funzione riscaldante, il che lo rende “soltanto” un elettrodomestico 2 in 1, in grado di purificare e rinfrescare l’ambiente. Si differenzia inoltre per una struttura leggermente più compatta, almeno per quanto concerne la base, in quanto il tipico anello oblungo, che contraddistingue i purificatori Dyson dalle altre soluzioni, è più lungo rispetto al modello dotato di termoventilatore. Avendo le medesime tecnologie del fratello maggiore, inclusi gli accorgimenti che permettono di distruggere la formaldeide, la purificazione dell’aria è ai vertici della categoria. Ovviamente potrete usarlo in modalità diffusa, cioè purificando l’ambiente mantenendo disattivata la funzione rinfrescante, utile qualora vogliate usare il vostro condizionatore per mantenere la stanza fresca. Rimangono inoltre tutte le tipiche funzioni del modello più costoso, tra cui segnaliamo anche la modalità notte, che abbassa la luminosità del display e la rumorosità.

Dyson Purifier Cool

Scendendo di un gradino troviamo il Dyson Purifier Cool, che potremmo definire identico al modello precedente se non fosse per l’assenza della funzione riguardante l’eliminazione della formaldeide e per la rumorosità leggermente più alta rispetto agli ultimi arrivati. Design e il resto delle caratteristiche, come detto, sono le stesse, il che significa che Dyson Purifier Cool è un purificatore d’aria di alto livello. Esteticamente lo si potrà riconoscere dalla colorazione, la quale non è rappresentata da bianco e oro, ma di una tinta unica. Immancabile la tecnologia Air Multplier, basata su una struttura sprovvista delle tipiche pale meccaniche, che permette all’elettrodomestico di diffondere oltre 290 litri d’aria al secondo, purificando rapidamente anche gli ambienti più grandi. Anche questo modello supporta l’app Dyson Link che, oltre a permettervi di programmare e monitorare lo stato dell’aria, vi avvisa quando è il momento di sostituire i filtri HEPA e a carboni. Insomma, un purificatore d’aria altrettanto efficace e sofisticato, pur avendo una serie di limitazioni rispetto ai fratelli maggiori.

Dyson Pure Cool Link

Il Dyson Pure Cool Link riprende quasi in toto le caratteristiche del modello precedente, con l’unica eccezione relativa all’assenza del display, la cui utilità è per chi desidera controllare periodicamente la qualità dell’aria, sapendo quando ci si trova in una condizione ottimale o meno. Con il Dyson Pure Cool Link ciò sarà possibile solo scaricando l’app Dyson Link , ma la purificazione dell’aria sarà garantita dalle sofisticate tecnologie Dyson e dall’utilizzo di filtri HEPA in vetro a 360°, che tratterranno le particelle grandi fino a 0,1 micron, ossia quasi il 100% di quelle che respiriamo quotidianamente. Il monitoraggio avverrà in maniera automatica, ma potrete comunque impostare l’elettrodomestico affinché si spenga automaticamente a intervalli prefissati tra 15 minuti e 9 ore.

Dyson Purifier Humidify+Cool Autoreact

Il Purifier Humidify+Cool Autoreact è tra i purificatori d’aria più completi della gamma prodotti Dyson, nonché l’unico a implementare la funzione umidificatore, oltre a quella purificante e rinfrescante. Questo fa sì che il vostro ambiente riceva un trattamento efficace anche contro i piccolissimi batteri presenti nell’acqua, rimovendoli fino al 99,9%, portando l’igiene della stanza ai massimi livelli. La qualità di ogni singola particella presente nell’aria potrete controllarla tramite il display integrato o all’interno della sempre ottima Dyson Link, l’app ufficiale che vi consentirà di accedere e monitorare ogni aspetto dell’elettrodomestico. La purificazione è efficace fino a 81 metri cubi, mentre quella relativa all’umidificazione è coperta fino a 41 metri cubi, entrambe paragonabili ai modelli di ultimissima generazione. Insomma, un prodotto adatto per chi necessita di una soluzione capace di rimuovere la secchezza e ogni genere di inquinamento presente nelle propria mura domestiche.

Dyson Purifier Hot+Cool

Il Dyson Purifier Hot+Cool è un’altra soluzione 3 in 1 del noto produttore, in grado di purificare, riscaldare e rinfrescare, il che lo rende tra i purificatori d’aria Dyson più versatili e compatti, almeno per quanto concerne l’altezza. Le dimensioni dell’elettrodomestico, infatti, sono simili se non identiche al Dyson Purifier Humidify+Cool Autoreact, a dimostrazione di come i modelli termoventilanti necessitano di una base più larga, diminuendo le dimensioni dell’anello oblungo in modo da controbilanciare la struttura. Le prestazioni in termini di purificazione sono le medesime degli altri modelli dell’azienda, efficaci quindi fino a circa 80 metri cubi, mentre la modalità riscaldante riesce a coprire un’area di 35 metri cubi. Anche con questo modello potrete controllare la qualità dell’aria del vostro ambiente in tempo reale, sia tramite l’app dedicata sia tramite il piccolo schermo integrato nella parte frontale dell’elettrodomestico. Il sistema di filtrazione rispecchia il sempre ottimo standard HEPA H13 che, ricordiamo, evita che gli agenti inquinanti tornino a circolare nell’aria.

Dyson Pure Cool Me

I purificatori d’aria Dyson si concludono con il Pure Cool Me, il modello più compatto e meno costoso dell’azienda. Nonostante le dimensioni irrisorie lo rendano poco adatto per i grandi ambienti, garantisce la stessa purificazione dell’aria dei fratelli maggiori, a patto che venga posizionato vicino a voi. Il Dyson Pure Cool Me, d’altronde, è stato pensato proprio per questo tipo d’uso, motivo per cui sarà perfetto su una scrivania o su qualsiasi genere di supporto. Se pensate che questo elettrodomestico si limiti alla sola purificazione dell’ambiente vi sbagliate, dato che dispone anche di una modalità rinfrescante, cosicché possiate usarlo anche come semplice ventilatore. In questo caso al posto della tecnologia Air Multplier vi è la Dyson Core Flow, studiata per diffondere l’aria esattamente dove serve. Insomma, il purificatore perfetto per chi necessita di una soluzione personale.

Quale purificatore d’aria Dyson acquistare

Ora che abbiamo scoperto la gamma prodotti Dyson relativa ai purificatori d’aria, è arrivato il momento di capire qual è il modello più adatto per il vostro ambiente e per le vostre esigenze personali, nonché quelle della famiglia. Per rendere il tutto più semplice possibile, faremo un breve riassunto di ogni modello, citando i vantaggi e gli eventuali svantaggi di ognuno, cosicché abbiate le idee chiare di qual è il purificatore d’aria Dyson perfetto per voi.

Come scegliere un purificatore d’aria

Stabilito quali sono i vantaggi di un purificatore d’aria e i motivi che spingono ad acquistarne uno, è ora il momento di scoprire quali sono i fattori da tenere in considerazione se si vuole avere la certezza di portarsi a casa un valido purificatore, capace realmente di rimuovere i batteri presenti nell’aria e farvi respirare bene.

Portata d’aria

Come è facile intuire, il primo fattore da valutare durante l’acquisto di un purificatore d’aria è la quantità d’aria che riesce a spostare il dispositivo, dopo che quest’ultima è stata filtrata. Di solito, i produttori tendono ad inserire nelle caratteristiche del prodotto i metri quadrati che riuscirà a coprire l’elettrodomestico, quindi non dovrebbe essere difficile acquistare il modello adatto alla vostra stanza, dal momento che vi basta sapere quanto è grande quest’ultima e cercare un modello in grado di assicurare questa copertura.

Tuttavia, spesso alcuni modelli, soprattutto quelli di un certo livello, tendono a garantire prestazioni superiori rispetto a quelle dichiarate, quindi anche se il modello che vi accingete ad acquistare non raggiunge i metri quadrati della vostra stanza non dovete preoccuparvi. Ovviamente, per questioni fisiche, i purificatori d’aria di piccole dimensioni risulteranno piuttosto inefficaci nelle grandi stanze, quindi se avete la necessità di pulire l’aria in un ambiente di discrete dimensioni, evitate fin da subito di prendere in considerazione modelli estremamente compatti.

Filtro HEPA

Dal momento che un purificatore d’aria ha il compito di salvaguardare l’apparato respiratorio di una persona, i filtri giocano un ruolo fondamentale, dato che batteri e polvere saranno catturati da quest’ultimi. Come saprete, esistono diversi filtri dedicati ma quello che assicura i migliori risultati è il cosiddetto filtro HEPA, che raggiunge un’efficienza di filtrazione molto vicina al 100%. È caldamente consigliato quindi prendere in considerazione un purificatore d’aria con filtro HEPA e, possibilmente, mettere in secondo piano i modelli che fanno affidamento ad altre soluzioni di filtraggio.

Rumorosità

Un purificatore d’aria spesso viene lasciato acceso durante la notte, quindi la rumorosità è un aspetto importante. Di solito, valori che si aggirano intorno ai 50dB sono ritenuti poco percettibili dall’orecchio umano, soprattutto nelle ore diurne. I modelli Dyson godono di rumorosità molto ridotte, nonché di un’apposita funzione notturna che fa scendere la rumorosità fino a 20dB, una soglia impercettibile anche se vi trovate soli e chiusi in una stanza.

Le peculiarità dei purificatori d’aria Dyson

I purificatori d’aria Dyson, si sa, di distinguono dagli altri per il loro particolare design che, oltre a essere efficiente in termini di purificazione, risulta molto elegante e capace di abbinarsi al resto dell’abbigliamento. Come avrete visto, le soluzioni Dyson non si affidano alle tipiche forme squadrate, ma presentano un design verticale con un grande anello oblungo situato sopra la base d’appoggio. L’aria viene aspirata attraverso quest’ultima per poi essere purificata, passando attraverso i filtri, ed espulsa dagli anelli superiori.

Dyson chiama questa tecnologia Air Multiplier, facendone il proprio cavallo di battaglia, ma non è l’unico fattore che contraddistingue le sue soluzioni dalla concorrenza. I purificatori d’aria Dyson, infatti, vantano tutti la funzione rinfrescante, ponendosi così come degli ottimi elettrodomestici 2 in 1 e, in alcuni casi, persino 3 in 1. A seconda del modello, potrete rimanere al fresco in estate e al caldo durante l’inverno e, al tempo stesso, purificando l’ambiente. Alcune soluzioni, come abbiamo visto, eliminano persino la formaldeide grazie a uno speciale filtro catalitico, che previene in modo ancora più efficace irritazioni, starnuti e affaticamento.

A porre i purificatori d’aria Dyson su un livello più alto rispetto alla maggior parte delle soluzioni disponibili sul mercato è il sistema filtrante, studiato con una sigillatura ermetica che interessa l’intera camera di ventilazione, in modo che l’aria aspirata venga fatta passare tutta attraverso i filtri, evitando così che venga re-immessa in circolo senza essere purificata.

Come se non bastasse, il noto produttore esegue test di prestazioni e attendibilità dei suoi prodotti in maniera differente rispetto allo standard CADR (Clean Air Delivery Rate), in cui l’efficienza dell’elettrodomestico viene calcolata in un’ambiente di circa 10 metri quadrati. Dyson, invece, effettua prove approfondite su un’area di 30 metri quadrati, utilizzando inoltre 9 sensori di rilevamento invece di 1. Capite bene che, a causa di questo metodo di verifica, i valori riportati nella descrizione dei suoi prodotti assumono pesi diversi rispetto a quelli degli altri produttori, ed ecco perché i purificatori d’aria Dyson costano molto di più rispetto alla media.

Manutenzione di un purificatore d’aria Dyson

A causa delle sofisticate tecnologie di cui dispongono, è sconsigliato smontare un purificatore d’aria Dyson con lo scopo di rimuovere la sporcizia. Questo però non significa che non potete nemmeno dargli una spolverata con un panno umido, rimuovendo la polvere in superficie. I granelli di polvere che si accumuleranno dentro i fori di ventilazione possono essere invece puliti con una spazzolina morbida. È importante non lavare il filtro HEPA che, invece, dovrebbero essere cambiati regolarmente in base all’utilizzo dell’elettrodomestico. Di solito, è un’operazione che si fa una volta all’anno. I filtri originali potrete acquistarli direttamente dal sito ufficiale e hanno un costo medio di circa 60 euro.

Dove posizionare un purificatore d’aria Dyson

Le regole di posizionamento di un purificatore d’aria Dyson sono le stesse di qualunque altro purificatore e si limitano sostanzialmente a non posizionarlo contro la parete, nonostante la capacità di far oscillare gli anelli oblunghi intorno a un asse. Mettendoli contro la parete, infatti, l’efficacia sarà pari a zero, pertanto l’unico accorgimento da tenere a mente è quello di posizionarlo con la parte frontale rivolta verso l’ambiente in cui si è soliti trascorrere la maggior parte del tempo. Ad ogni modo, il posizionamento più ottimale è al centro della stanza, meglio ancora se in un punto rialzato, cosicché l’elettrodomestico non occupi spazio dove siete soliti passare.