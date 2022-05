Se siete appassionati di gadget e accessori a tema Minecraft, Star Wars o Master of Universe, vi consigliamo di dare uno sguardo all’intera sezione Amazon dedicata agli sconti attivi su giocattoli, action figure e peluche. Sullo store, solo per un breve periodo di tempo, potrete trovare questi prodotti in ribasso fino al 39%!

Si tratta di articoli sfiziosi e particolari, pensati proprio per arricchire la propria collezione. Data la validità dei ribassi, vi consigliamo di non lasciarvi scappare l’occasione e di portare a casa i gadget che preferite, prima che i prezzi tornino a salire!

Tra i prodotti di punta, vanno menzionati indubbiamente i Mega Construx, prodotti su licenza da Mega Bloks, che si propongono come personaggi interamente costruibili, pezzo per pezzo. A differenza dei Mega Blocks non hanno il caratteristico aspetto deformed dovuto ai mattoncini, ma si distinguono invece per i numerosi pezzi dettagli che contribuiscono a renderli minuziosamente ispirati al mondo di riferimento.

Le opzioni a tema sono diverse, ma tra le più interessanti c’è proprio il Mega Construx Masters of the Universe She-Ra contro Hordak e Monstroid. Include 3 micro action figure fedeli agli originali nei minimi dettagli, tra cui She-Ra e Hordak (per la prima volta in assoluto), oltre che il principe Adam. Ovviamente ognuno ha ben 12 punti di articolazione che li rendono super snodabili, supporti per esporli e accessori intercambiabili. Il set è disponibile al costo di 31,99€ invece di 39,09€.

I prodotti di cui vi abbiamo parlato sono solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Amazon dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!