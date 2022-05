Vi informiamo che, fino al 12 maggio, su Monclick ci saranno sconti incredibili su tantissimi prodotti, per di più elettrodomestici di piccole e grandi dimensioni. Tra le migliori offerte di questa selezione prodotti vi segnaliamo la Samsung QLED Q60 da 55 pollici, il cui prezzo è sceso da 1.049,90€ a soli 489,90€.

Si tratta di un’affare senza se e senza ma, come dimostra lo street price di questa smart TV, sempre ben oltre la soglia dei 500/600 euro. Se stavate aspettando l’occasione giusta per portarvi a casa una QLED di Samsung a un prezzo stracciato, questa sarà, con ogni probabilità, la miglior opportunità d’acquisto di tutto il mese di maggio.

La Samsung QLED Q60 vanta la nota tecnologia di retroilluminazione del noto produttore, quella che vi garantirà una riproduzione d’immagine realistica in tutte le situazioni, con colori precisi e una luminosità così alta da consentirvi di non perdere dettagli neanche se la luce ambientale penetra abbondantemente dentro la stanza. La qualità d’immagine sarà poi ulteriormente ottimizzata dai supporti HDR10+ e HLG10, gestiti dal processore Quantum 4K Lite che, oltre a garantirvi una resa perfetta dei contenuti in alta definizione, farà in modo che anche i contenuti non in alta definizione godranno della stessa qualità. Ciò è possibile grazie all’intelligenza artificiale, che su questo modello mostra tutte le sue potenzialità, eliminando i tipici difetti grafici attorno ai soggetti causati dalla bassa risoluzione del contenuto originale.

Una smart TV, dunque, in grado di esaltare ogni aspetto dell’esperienza visiva e, grazie al Motion Xcelerator, riuscirà a farlo anche durante le vostre sessioni videoludiche, che saranno fluide e nitide. Non servirà impostare la modalità corretta per far sì che la smart TV si adatti a una determinata fonte di contenuti, poiché sarà direttamente il software a riconoscere la tipologia del contenuto riprodotto, settando la modalità più adatta.

La Samsung QLED Q60 sa rendere giustizia anche per chi cerca una smart TV dal design sottile ed elegante, con la possibilità di regolare l’altezza tramite un apposito supporto, offrendovi cosi anche l’opportunità di adattarla all’ambiente circostante.

Ribadiamo che il prezzo offerto da Monclick per questa smart TV è davvero basso, da consentirvi di scartare numerose altre offerte disponibili attualmente su altri modelli. Vi consigliamo quindi di recarvi subito sulla pagina dello store per concludere la transazione prima che diventi troppo tardi.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!