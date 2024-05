La Logitech G Cloud non è mai stata venduta a un prezzo così basso! (-49€)

La Logitech G Cloud è una delle ultime console da gaming portatili uscite sul mercato, rappresentando un competitor diretto di Steam Deck e ROG Ally: con una batteria a lunga durata, uno schermo touchscreen da 7 pollici Full HD 1080p, e un design ultraleggero, questa console permette di portare l'esperienza del cloud gaming ovunque. La bella notizia? Oggi è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre: soli 313,76€, per un risparmio del 14% rispetto al prezzo di listino di 362,89€!

Logitech G Cloud, chi dovrebbe acquistarla?

La Logitech G Cloud si presenta come una soluzione ideale per gli appassionati di videogiochi che sono costantemente in movimento o per coloro che desiderano godersi il cloud gaming senza le limitazioni di un hardware fisso. Con la sua batteria a lunga durata e un design leggero, è perfetta per chi cerca un'esperienza di gioco continua e comoda, senza il bisogno di cercare una presa di corrente ogni poche ore.

Offre, infatti, un touchscreen Full HD da 7 pollici che garantisce una qualità visiva eccellente e una risposta rapida ai comandi, esaltando l'esperienza ludica in ogni genere di videogioco. La compatibilità con piattaforme come Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW e l'accessibilità a servizi aggiuntivi tramite Google Play Store indirizzano questo prodotto verso un pubblico variegato, che va dagli appassionati di giochi AAA che desiderano fruire dei loro titoli preferiti senza interruzioni, agli utenti casual che vogliono esplorare un vasto catalogo di giochi senza la necessità di possedere una console da gioco tradizionale o un PC da gaming. Inoltre, grazie alla capacità di collegarsi a servizi di gaming da remoto, è perfetta anche per coloro che vogliono continuare a giocare ai titoli posseduti su altre piattaforme anche quando sono lontani da casa.

Insomma, la Logitech G Cloud propone un'esperienza di gioco sul cloud senza precedenti, portando il meglio del gaming direttamente nelle vostre mani grazie alla sua capacità di eseguire giochi AAA fino a 1080p e 60fps. Rappresenta, dunque, una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di gaming portatile e versatile, garantendo ore di divertimento senza legami a console fisse o PC!

