Amanti di Monster Hunter siete pronti a immergervi in nuove e entusiasmanti cacce? Il futuro Monster Hunter Rise Sunbreak, espansione dell’ultimo episodio della saga, in uscita il prossimo 30 giugno promette infatti faville e di far la gioia di ogni appassionato del gioco. Un contenuto aggiuntivo che si prospetta ricchissimo e che ben val la pena prenotare fin da ora a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Monster Hunter Rise Sunbreak includerà al suo interno non solo nuove abilità e nuovi mostri da cacciare, ma anche tante nuove zone e alleati con cui andare alla ricerca di pericolose creature. Un’espansione che allarga insomma il mondo di gioco dell’opera di Capcom in ogni direzione, rendendola ancor più ricca e avvincente sotto ogni punto di vista.

Nell’edizione scatolata del gioco, oltre a Sunbreak, è inoltre incluso anche il titolo base Monster Hunter Rise. Nel caso non abbiate ancora recuperato l’opera di Capcom si tratta quindi di un’occasione ancor più ghiotta, visto che vi consentirà di mettere le mani sopra una mole considerevole di contenuti e ore di gioco a un prezzo particolarmente invitante.

Dell’eventuale esistenza di Collector’s Edition o bonus preorder non si sa ancora purtroppo nulla, ma sarà nostra cura aggiornare queste pagine e tenervi aggiornati nel caso emergessero nuove informazioni a riguardo. Allora, avete già prenotato la vostra copia di Monster Hunter Rise Sunbreak con le migliori offerte sul mercato?

