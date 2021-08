Motorola Razr scontato di 700€ da MediaWorld!

Quest’oggi vi abbiamo già segnalato un gran numero di offerte, eppure le opportunità di risparmio non sono certamente terminate. Infatti, Mediaworld ha deciso di aggiornare le proposte del “Solo per Oggi” con nuovi prodotti appartenenti alle più disperate categorie come smartphone, smart TV e tanti elettrodomestici per la vostra casa, il tutto con sconti che possono raggiungere il 50%!

Come è facilmente intuibile dal paragrafo precedente, la lista degli articoli attualmente promozionati è piuttosto varia ma, tra le varie offerte, vogliamo segnalarvi quella dedicata allo straordinario smartphone Motorola Razr 5G, oggi acquistabile al prezzo di 799,00€ anziché di 1.499,00€ a seguito di una decurtazione di 700€ dal prezzo consigliato dal produttore.

Motorola Razr è uno dei primi smartphone ad aver implementato un display a conchiglia e, ancora oggi, sono pochissimi i modelli che vantano questo design. Tra le sue peculiarità troviamo un doppio display, uno interno flessibile da 6,2 pollici pOLED ed uno touch screen esterno Quick View progettato per consentire di visualizzare e rispondere alle chiamate, riprodurre la musica e molto altro senza la necessità di aprire il telefono. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 710 abbinato a 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, in grado di garantire ottime prestazioni.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo straordinario smartphone è dotato di un sensore principale da 48MP, con funzionalità come la visione Notturna e l’intelligenza artificiale affinché possiate scattare foto straordinarie e ottenere la massima qualità anche durante le autoriprese. Inoltre, grazie alla sua funzione di ricarica rapida TurboPower da 15W, questo smartphone vi garantirà fino a 28ore di autonomia, permettendovi così di godere al meglio dei vostri contenuti multimediali senza improvvise interruzioni.

Uno smartphone, dunque, che ha tanti motivi per essere preso in considerazione e oggi proposto ad un prezzo molto più vantaggioso del solito. Ad ogni modo, le offerte non si limitano a questa soluzione, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina del portale per scoprire tutte le altre occasioni odierne. Come sempre, aspettatevi numerose altre offerte nel corso della giornata e non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri canali Telegram, ciascuno dedicato a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!