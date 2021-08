NBA 2K22: dove acquistarlo al miglior prezzo

I fan del basket saranno decisamente lieti di sapere che tra pochissimi giorni, il prossimo 10 settembre, esordirà nei negozi l’attesissimo NBA 2K22, ossia l’immancabile appuntamento con l’apprezzato simulativo di pallacanestro. Un titolo ovviamente desideratissimo dagli appassionati della disciplina, che possono assicurarselo fin dal giorno di lancio al miglior prezzo sul mercato.

Prenotando il titolo presso alcuni rivenditori, come ad esempio Amazon, è inoltre possibile ricevere compreso nel prezzo un ricco bonus preorder. Sulla celebre piattaforma di e-commerce, ad esempio, chiunque prenoterà NBA 2K22 riceverà compreso nel prezzo 5.000 VC, 5.000 punti myteam, 10 pacchetti promo settimanali MyTeam (1 alla settimana per 10 settimane) e un potenziamento per ogni tipo di abilità la mia carriera, oltre che una serie di oggetti digitali come ogni tipo di potenziamento Gatorade, la maglia Luka Doncic il mio giocatore e carta free Agent myteam di Luka Doncic con valutazione 95. Tutto compreso nel prezzo base, non male vero?

Standard Edition

Volete semplicemente giocare a NBA 2K22 al miglior prezzo possibile e senza particolari fronzoli? A fare al caso vostro è allora la Standard Edition di NBA 2K22, ossia l’edizione perfetta per tutti coloro che vogliono giocare al titolo spendendo il meno possibile.

75th Anniversary Edition

La pallacanestro vi scorre nelle vene e volete il massimo da NBA 2K22? Con la 75th Anniversary Collection potete recuperare il gioco e una caterva di contenuti aggiuntivi, come 100.000 VC, 10.000 punti MyTEAM, 10 gettoni MyTEAM, le carte MyTEAM Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki e Kevin Durant Zaffiro, 22 pacchetti promo MyTEAM (ne riceverai 10 al lancio, poi 3 a settimana per 4 settimane), la carta MyTEAM scarpa Jordan Diamante e il pacchetto carta allenatore MyTEAM. Completano questa ricchissima edizione infine 10 potenziamenti per ogni tipo di potenziamento abilità La mia CARRIERA, 10 potenziamenti per ogni tipo di potenziamento Gatorade, 4 magliette atleta di copertina per Il mio GIOCATORE, lo zaino e guaina per braccio Il mio GIOCATORE e, infine, lo skateboard personalizzato per Il mio GIOCATORE. Un’edizione a dir poco completa.

