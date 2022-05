Se siete degli amanti dei videogiochi, o anche solo se avete qualche figlio o nipote, avrete con ogni probabilità sentito parlare di Nintendo Switch. L’attuale console di punta del celebre colosso nipponico è infatti un vero e proprio successo, capace di attrarre milioni di appassionati grazie a feature avveniristiche e, soprattutto, decine e decine di giochi di ottima fattura. Una piattaforma di gioco, insomma, imprescindibile, che Amazon sta proponendo ora come ora nella revisione del 2021 a poco più di 250 euro, per l’esattezza 259€. Un’offerta, in altre parole, da non farsi scappare.

La versione di Nintendo Switch disponibile in sconto su Amazon è quella del 2021, che migliora la versione originale con una batteria potenziata, in grado di garantire un numero maggiore di ore di gioco in modalità portatile. Perchè, per chi non lo sapesse, Nintendo Switch è una console che può essere utilizzata sia attaccata alla tv o a qualche schermo, sia in totale libertà come se fosse una sorta di tablet. Insomma, farla propria a soli 259 euro non è per nulla male.

