Nintendo Switch Online in super offerta: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Da questa generazione di console anche sulle piattaforme di gioco Nintendo ha fatto la sua comparsa un servizio in abbonamento, necessario se si vuole giocare online con gli innumerevoli e meravigliosi titoli di Nintendo Switch. Tale abbonamento, che prende il nome completo di Nintendo Switch Online, è però fortunatamente acquistabile in grande offerta, permettendoci così di risparmiare qualche euro da investire, ad esempio, in qualche gioco.

Così come i servizi dei concorrenti, anche il Nintendo Switch Online può essere acquistato per differenti lassi di tempo, ossia per 3 o 12 mesi. L’abbonamento Famiglia, inoltre, permette ad un gruppo di fino 8 persone di usufruire dei vantaggi dello stesso abbonamento ad un prezzo ridotto.

La nostra selezione di prodotti:

Attenzione: ai prezzi dello store Instant Gaming è necessario aggiungere in fase di checkout l’IVA.

Delle ottime occasioni, insomma, per abbonarsi al servizio e gettarsi subito nelle esperienze multigiocatore di titoli come Super Smash Bros. o Mario Kart 8 Deluxe. Come al solito di seguito potete trovare quelle che sono le migliori offerte attualmente disponibili sul mercato per abbonarsi al Nintendo Switch Online per rispettivamente 12 e 3 mesi.

» Clicca qui per acquistare Nintendo Switch Online 12 mesi «

» Clicca qui per acquistare Nintendo Switch Online 3 mesi «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!