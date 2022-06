Concludiamo questa giornata di offerte Amazon, ma lo facciamo con il botto, visto il nome e, soprattutto, la qualità del prodotto che abbiamo scovato in sconto per voi tra le pagine di prodotti in offerta messe a disposizione dal portale!

Su Amazon, infatti, sono in sconto a metà prezzo gli eccezionali auricolari true wireless Creative Air V3, che dagli originali 67,62€, sonooggi disponibili a soli 33,99€, con un taglio netto pari al 50%!

Non ci sarebbe altro da dire: è un affare, fatto e finito! Non solo per il prezzo, oggettivamente ridotto della metà, ma anche e soprattutto per la qualità di questi auricolari che, oltre a fregiarsi del marchio Creative, sono davvero una scelta valida tra le ormai innumerevoli alternative del settore.

Progettati per garantire una qualità del suono ineccepibile, i Creative Outlier Air V3 sono ergonomici e compatti, e sono in grado di garantire, anche al netto delle loro dimensioni ridotte, un totale di 10 ore di riproduzione, che salgono addirittura a 40 grazie alla pratica e minuta custodia di ricarica, disegnata per facilitare al massimo il trasporto e minimizzare l’ingombro.

Il suono è chiaro e cristallino sia quando si ascolta musica che nel corso delle chiamate, ed anche dal punto di vista della trasmissione non avrete problemi, visti i 4 microfoni (2 per auricolare) che garantiscono una voce in uscita cristallina, oltre che l’azzeramento di qualsiasi distorsione.

Dotati di un efficiente sistema di cancellazione del rumore, le Outlier Air V3 sono ottime anche per chi, ad esempio, indossa auricolari alla guida, giacché la modalità “Ambiente”, completamente regolabile, vi permetterà di tenere comunque sotto controllo i suoni circostanti, evitando così qualsiasi problema.

Dotati di controlli touch intuitivi e molto reattivi, e per altro personalizzabili tramite l’app Creative, le Creative Outlier Air V3 supportano la connessione Bluetooth 5.2 per il massimo della stabilità di connessione, e sono persino resistenti all’acqua e al sudore, come attestato dalla loro certificazione IPX5.

Insomma, parliamo di un paio di auricolari di tutto rispetto che, non si sa bene fino a quando, potrete acquistare su Amazon alla metà del prezzo! Un affare non da poco, specie considerando la qualità che, da sempre, Creative mette nei propri prodotti. Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina che Amazon sta dedicando alla promozione, così da portarvi subito a casa questo splendido prodotto!

Prima di ciò, tuttavia, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!