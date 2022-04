Se siete alla ricerca di occhiali da sole di ottima qualità, sarete felici di sapere che su Amazon potrete scegliere tra una vastissima gamma di modelli Hawkers, in forte ribasso. Lo store propone sempre molte offerte super valide, anche in ambito abbigliamento e accessori, ma oggi abbiamo deciso di menzionarvi l’intera categoria di occhiali da sole a marchio Hawkers in quanto si tratta di articoli scontati anche oltre il 50%!

Dai più classici e monocromatici fino ai più eccentrici e vivaci, le offerte a vostra disposizione sono davvero moltissime e varie, sia da uomo sia da donna. Un vero e proprio affare che vi invitiamo a cogliere al volo, fintanto che la promozione è ancora attiva e, soprattutto, finché ci sono ancora scorte sullo store!

Se siete alla ricerca di un paio di occhiali classici, perfetti per essere indossati tutti i giorni, vi proponiamo gli Hawkers Unisex nella colorazione Carbon Black, disponibili a soli 20,99€ invece di 29,99€. Si tratta della tradizionale montatura in plastica nera con finitura opaca e lenti scure, un modello super leggero e ovviamente facilmente abbinabile a qualsiasi look casual.

In alternativa, se state cercando una versione femminile più particolare, da indossare in occasioni speciali, vi menzioniamo il modello Hawkers Feline a 25,77€ invece di 45,99€. Questa montatura in stile cat eye, super sottile e raffinata, è caratterizzata da una silhouette sensuale ed elegante ispirata agli iconici design degli anni ’70. Inoltre, combina una struttura ibrida metallica in oro rosa lucido, con delle spettacolari lenti a specchio dotate di protezione raggi UV 400.

Gli occhiali che vi abbiamo citato sono solo una parte dei numerosi articoli che godono di sconti super validi, in questo periodo di offerte primaverili, per questo non dovreste assolutamente dimenticarvi di dare uno sguardo approfondito alla pagina dedicata su Amazon.

