Offerta bomba! Monitor da gaming LG 32GN650 UltraGear scontato di quasi 180€!

Se siete appassionati di videogiochi e per questo Natale vi siete regalati una console di ultima generazione o avete fatto in modo che il vostro PC sia in grado di eseguire gli ultimi titoli alla massima risoluzione, aggiornando componenti come la scheda video, allora potreste mettere la ciliegina sulla torta alla vostra postazione di gioco acquistando il monitor LG 32GN650 UltraGear, portando cosi l’esperienza videoludica ai massimi livelli.

Vi informiamo, infatti, che Amazon sta proponendo l’ottimo LG 32GN650 UltraGear con uno sconto di quasi 180€, un prezzo inferiore a quella che è la cifra media di questo specifico modello, che vi permetterà di acquistarlo a 319,99€ invece di 499,00€. Parliamo di un monitor da 32 pollici con pannello flat, cioè non curvo, nonché di una delle migliori soluzioni da gaming mai realizzate da LG. Infatti, oltre ad avere la risoluzione QuadHD, ossia 2560 x 1440 pixel, questo modello dispone di una frequenza di aggiornamento altissima, che supera persino i già ottimi 144Hz, raggiungendo niente di meno che i 165Hz. Non è tutto, perché LG 32GN650 UltraGear vanta una serie di tecnologie di ultima generazione che vi permetteranno di avere una marcia in più in ogni genere di videogioco.

Innanzitutto, LG 32GN650 UltraGear è compatibile sia con Nvidia G-Sync che AMD FreeSync, il che significa che potrete sfruttare i vantaggi della piena fluidità di gioco e zero fenomeni di ghosting a prescindere se abbiate un PC dotato di scheda video Nvidia o AMD. Questo però è solo un assaggio delle caratteristiche tecniche di questo monitor, in quanto siamo di fronte ad una soluzione che vi permetterà di vincere le partite, sia singleplayer che multiplayer, con più facilità. Per ottenere ciò, le ultime ricerche tecnologiche vengono ancora una volta in nostro aiuto e vale la pena segnalare il Black Stabilizer, una modalità che consentirà al pannello di LG 32GN650 UltraGear di illuminare le zone buie, affinché possiate vedere meglio dove si trova il nemico da abbattere.

A rendere ancora più semplice sconfiggere gli avversari, soprattutto negli sparatutto, ci pensa il Crosshair, che non è altro che un mirino integrato direttamente all’interno del monitor, pensato per offrirvi la massima precisione di tiro. Insomma, parliamo di un monitor che non si limita soltanto ad offrire una qualità d’immagine di alto livello, con HDR 10 e una gamma sRGB del 95%, ma di un vero e proprio concentrato di tecnologia, sul quale in queste ore potrete risparmiare circa 180€ grazie all’ottima offerta di Amazon.

