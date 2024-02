Offerta IMPERDIBILE Disney+, lo paghi solo 1,99€ al mese per 3 mesi!

Disney+ è, senza dubbio, una delle piattaforme streaming col catalogo più vasto e variegato sul mercato, dato che include centinaia di film e serie tv Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Fox, National Geographic e molto altro ancora. Ebbene, se ancora non siete abbonati e desiderate provarlo è il momento giusto: fino al 14 marzo potete approfittare dell'offerta in corso e spendere solamente 1,99€ al mese per 3 mesi per il piano standard con pubblicità!

Vedi offerta su Disney+

Promozione Disney+, perché approfittarne?

Questa fantastica offerta lanciata da Disney è valida per tutti i nuovi clienti e per coloro che riattiveranno la sottoscrizione alla piattaforma streaming dopo aver terminato il periodo di abbonamento. È, dunque, un'opportunità perfetta per provare il servizio e intrattenere tutta la famiglia con l'ampio catalogo della piattaforma streaming.

Considerando che l'abbonamento mensile a Disney+ costa normalmente 8,99€ per il piano standard e 5,99€ per quello con pubblicità, durante i 3 mesi di prova potrete risparmiare il 66%. In particolare, questo piano vi permetterà di godere dei contenuti con risoluzione 1080p Full HD su un massimo di 2 dispositivi contemporaneamente e, ovviamente, al termine dei 3 mesi potrete decidere se rinnovare l'abbonamento o annullarlo senza alcun sovrapprezzo.

Come vi abbiamo accennato, sul catalogo di Disney+ sono presenti film e serie tv per tutti i gusti, con titoli di spicco che al momento includono l’ultimo film Pixar Elemental, Indiana Jones e il Quadrante del Destino e le serie tv Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo (la quale, fidatevi, è molto meglio dei vecchi film!), la super acclamata The Bear e persino l'edizione più recente di Italia's Got Talent.

Non dimentichiamoci, poi, di tutti i film e serie tv di universi come Star Wars e Marvel, oltre che tutti i classici Disney sia d'animazione che live-action. Insomma, la scelta sicuramente non manca, per cui non vi resterà che scegliere da dove iniziare! Vi invitiamo, dunque, a visitare la pagina Disney+ dedicata all’offerta e ad approfittarne quanto prima, dato che sarà valida solo fino al 14 marzo.

