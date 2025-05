Il futuro della stampa 3D è qui: Anycubic Kobra 3 V2 Combo da 359€!

La nuova Anycubic Kobra 3 V2 Combo è finalmente disponibile in offerta di lancio a partire da 359€! Questa stampante 3D di nuova generazione vi sorprenderà con la sua incredibile velocità fino a 600mm/s e la stampa multicolore fluida fino a 8 colori. Dotata di telecamera HD, livellamento automatico LeviQ3.0 e temperatura massima dell'ugello di 300°C, rappresenta un notevole salto tecnologico. Approfittate della spedizione espressa gratuita e della garanzia post-vendita di 1 anno offerte da Anycubic!

Anycubic Kobra 3 V2 Combo, chi dovrebbe acquistarla?

L'Anycubic Kobra 3 V2 Combo è perfetta per gli appassionati di stampa 3D che desiderano elevare il proprio livello di creatività. Questa stampante è particolarmente consigliata a maker di livello intermedio e avanzato che necessitano di velocità, precisione e la possibilità di realizzare progetti multicolore senza interruzioni. Con una velocità massima di 600mm/s e la capacità di stampa a 4/8 colori, soddisfa le esigenze di chi lavora a prototipi professionali, modellisti dettagliati o educatori che hanno bisogno di strumenti didattici.

Gli utenti che richiedono affidabilità troveranno nel Kobra 3 V2 Combo un prodotto completo, grazie al sistema di livellamento automatico LeviQ3.0, al ripristino dopo interruzione e al rilevamento del filamento. La telecamera HD integrata per il monitoraggio e la possibilità di raggiungere temperature fino a 300°C per l'ugello lo rendono ideale anche per chi sperimenta con materiali tecnici. Il suo sistema di essiccazione attiva fino a 55°C è perfetto per chi lavora in ambienti umidi o con filamenti sensibili all'umidità, garantendo risultati professionali anche nelle condizioni più esigenti.

In offerta lancio a partire da soli 359€, Anycubic Kobra 3 V2 Combo rappresenta un'opportunità eccezionale per chi desidera entrare nel mondo della stampa 3D professionale o aggiornare la propria attrezzatura. Con spedizione gratuita, pagamento sicuro, supporto a vita e garanzia di un anno, questo dispositivo combina tecnologia e affidabilità a un prezzo competitivo, rendendolo un investimento ideale per hobbisti e professionisti.

