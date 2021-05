Offerta Linkem per i 20 anni: 19,90€ al mese per il primi 20 mesi!

Linkem, una delle maggiori società italiane che opera nel settore delle telecomunicazioni, ha inaugurato una nuova ed imperdibile promozione, in occasione dei suoi vent’anni. Infatti, aderendo è possibile navigare su Internet ad una buona velocità in download senza linea fissa e senza limiti, ad un prezzo decisamente concorrenziale. In questo articolo dunque vi spiegheremo come attivarla.

La promozione in questione, innanzitutto, è denominata “Linkem Speciale 20 anni”. Permette di navigare fino in base alla vostra copertura, tuttavia la velocità nominale di connessione potrà essere suddivisa in due opzioni: fino a 100 Mbps in download e fino a 10 Mbps in upload, oppure fino a 30 Mbps in download e fino a 3 Mbps in upload.

L’attivazione comporta una tariffa mensile di 19,90€ (iva inclusa) al mese iva inclusa per i primi 20 mesi, che passerà a 26,90€ (iva inclusa) al termine del periodo. Stando alle linee guida proposta da Linkem, è previsto anche un contributo di attivazione di 100€ scontato a 49€, che sarà addebitato nelle prime cinque e future bollette. Come in tutte le tariffe telefoniche, la modalità di fatturazione è bimestrale anticipata.

Rispetto ad una tradizionale linea fissa, Linkem cede a noleggio due apparati per il collegamento ad Internet, uno esterno ed uno interno. Quello esterno serve a mettersi in contatto con i satelliti per poter ricevere ed inviare dati, mentre quello interno permette a tutti i dispositivi di accedere ad Internet, interfacciandosi con l’apparato esterno.

Qualora non foste ancora convinti di questa conveniente iniziativa, Linkem permette a tutti i futuri clienti di usufruire dell’Assistenza Prime, che consente di godere del servizio di caring telefonico specializzato oltre all’assistenza continuativa sull’apparato. L’Assistenza Prime ha un costo di 5€ al mese, ma è totalmente gratuito con “Linkem Speciale 20 anni”.

Insomma, un’opportunità da cogliere al volo, considerando il costo mensile ridotto all’osso e tutti i servizi ad esso collegati. Per maggiori informazioni vi consigliamo di consultare la pagina al seguente indirizzo, cosicché possiate conoscere tutti gli aspetti della promo in questione. Vi ricordiamo infine di seguirci su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

» Clicca qui per attivare “Linkem Speciale 20 anni” «

