Offerta Netflix e Sky: ecco l'abbonamento Intrattenimento Plus!

Se sei un appassionato di film e serie TV, l'abbonamento Intrattenimento Plus di Sky potrebbe essere la soluzione ideale per te. Questa offerta speciale ti permette di accedere al meglio dei contenuti di Netflix e Sky, unendo intrattenimento di alta qualità ad un prezzo imbattibile. E anche se possiedi già un account Netflix, puoi approfittare di questa straordinaria opportunità.

Abbonamento Intrattenimento Plus di Sky, perché approfittarne?

L'offerta prevede un abbonamento a Sky e Netflix a soli 14,90€ al mese per 18 mesi. Per usufruire di questa promozione, è necessario un pagamento iniziale di 19€ per l'attivazione del decoder Sky Stream. Questo è un notevole risparmio rispetto al costo di attivazione standard di 99€. L'offerta è valida fino al 23 febbraio. Sarà possibile disdire l'abbonamento con un preavviso di 30 giorni. Due mesi prima della scadenza del periodo iniziale di 18 mesi, riceverai un avviso in fattura per ricordarti la possibilità di rinnovo o disdetta.

Durante i primi 18 mesi, gli abbonati potranno godere di Sky TV a 14,90€/mese anziché 25€/mese e del piano base di Netflix a 5€/mese anziché 9,99€/mese. Inoltre, viene applicato uno sconto aggiuntivo di 5€ al mese sul pacchetto Sky TV, rendendo l'offerta ancora più conveniente. A partire dal 19° mese, il profilo verrà automaticamente aggiornato a Sky Open e si applicherà il prezzo di listino in vigore a quella data. Gli abbonati avranno la possibilità di rinnovare il profilo Sky Smart alle condizioni del momento, con un pagamento di 9,90€ una tantum.