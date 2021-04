Offerte barbecue a gas e carbone: sconti fino al 30%!

In vista dell’estate, a chi non piacerebbe fare un bel picnic all’aria aperta? Se avete spazio sufficiente nel vostro giardino o pensate di organizzare una scampagnata, restrizioni permettendo s’intende, potrebbe essere una buona idea prendere in considerazione l’acquisto di un barbecue. A tal proposito, vi informiamo che su Ollo Store è iniziata una tornata di offerte inerente proprio a tantissimi barbecue, sia a gas che a carbone, con sconti fino al 30%.

Il portale, dunque, vi darà modo di scegliere il barbecue più adatto alle vostre esigenze, con modelli delle migliori marche come il Weber Q 2200, il cui sconto d 122,50€ vi permetterà di acquistarlo a soli 349,00€ invece dei soliti 471,50€. Come si può intuire già dalle immagini di anteprima, si tratta di un barbecue molto compatto, ideale per coloro che si apprestano ad organizzare una scampagnata fuori città o, semplicemente, una brigata con la famiglia.

Il Weber Q 2200 è un barbecue a gas, ciò vuol dire che non avrete bisogno della carbonella per cuocere le vostre pietanze preferite. Inoltre, la cottura a gas è perfetta per coloro che vogliono un modello di barbecue semplice da usare, dal momento che potrete regolare l’intensità del bruciatore tramite un comoda manopola e tenere le temperature sotto controllo tramite il termometro integrato. Questo specifico modello, inoltre, dispone di una vaschetta raccogli grassi e 2 ripiani dove appoggiare i vostri utensili.

La struttura e il coperchio sono realizzati in ghisa di alluminio, mentre la griglia è smaltata in ghisa di acciaio. Materiali molto resistenti che vi permetteranno di usare il Weber Q 2200 anche a distanza di anni. Come avrete capito, parliamo di un barbecue a gas molto valido e dall’aspetto moderno e compatto, oltre ad essere uno dei modelli più consigliati per l’utilizzo a casa o per coloro che sono soliti organizzare scampagnate in ogni luogo.

Detto ciò, sulle pagine di Ollo Store vi aspettano numerosi barbecue, ognuno con caratteristiche ben specifiche e tutti scontati in maniera pesante. Quindi, se siete a caccia di ottime soluzioni per i vostri futuri picnic, questa potrebbe essere un’ottima occasione per risparmiare. Prima di lasciarvi scoprire la nostra lista personalizzata delle migliori offerte, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

