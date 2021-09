Offerte del giorno Amazon: Amazfit Band 5 disponibile al prezzo più basso di sempre!

Se siete alla ricerca di un’ottima smartband che sia completa di funzioni, ma che sia anche venduta ad un prezzo ridicolo, allora fermatevi, perché non troverete occasione migliore in tutta la rete! Vi segnaliamo infatti che, proprio su Amazon, è ora disponibile a quello che è il prezzo più basso di sempre, l’eccezionale Amazfit Band 5, ovvero quello che è uno dei pochissimi prodotti che pare realmente in grado di competere con lo strapotere di Xiaomi sul settore, giacché Amazfit Band 5 è l’unica che si accosta a Mi Band con la stessa filosofia di base: tante funzioni, estetica semplice e sobria, prezzo fuori di testa!

Amazfit Band 5 è infatti in tutto e per tutto simile a Mi Band, ma si differenzia da quest’ultima per una serie di caratteristiche che, nel complesso, potrebbero persino farvi optare per quest’ultima, anziché per il ben noto prodotto di Xiaomi. Amazfit Band 5 è dotata di tutte le funzioni che vi aspettereste da questo genere di prodotti: funzione di orologio, sveglia, timer, mete e, ovviamente il monitoraggio delle attività fisiche, con anche la possibilità di misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue, proprio come introdotto di recente anche da Xiaomi.

Se poi si considerano anche le funzioni di monitoraggio del sonno, una batteria in grado di durare fino a 25 giorni, e persino il monitoraggio delle mestruazioni femminili, Amazfit Band 5 sembrerebbe, a conti fatti, nulla più che una copia spudorata del prodotto di Xiaomi da cui, in effetti, questa band pare ereditare anche gran parte del suo design. Il punto è che Amazfit Band 5 include però un qualcosa che Mi Band non ha, ovvero l’integrazione di Alexa che, grazie alla connessione tra la band ed il telefono, vi permetterà di usufruire in qualsiasi momento della straordinaria assistente vocale di Amazon!

Un qualcosa che, volendo, rende Amazfit Band 5 quasi una versione “Pro” di qualsiasi altra band prodotta da Xiaomi e affini, giacché proprio l’integrazione di Alexa rende questo dispositivo, almeno nel potenziale, illimitato, permettendovi di accedere a tutta una serie di comode funzioni, che dispositivi privi di assistente vocale possono solo sognarsi!

Una svolta, che rende (giustamente) Amazfit Band 5 una delle smartband di maggior successo del mercato, anche al netto di una concorrenza spietata, a cui la casa madre ha comunque risposto per le rime, proponendo questo prodotto ottimo ad un prezzo davvero piccolo: appena 43,90€. Un prezzo insignificante vista la qualità, ma che oggi vi risulterà ancora più conveniente giacché, come detto in apertura, Amazfit Band 5 è ora disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre, ovvero di soli 25,41€, con un risparmio di oltre 18 euro!

Un affare, che senza alcun dubbio andrebbe colto al volo, ben chiaro che esso è comunque solo uno dei tanti che il portale ci sta proponendo in questi giorni

