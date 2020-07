Offerte del giorno Amazon: aspirapolvere robot Ecovacs Deebot Ozmo 905 ad un prezzo imperdibile!

Nuovo giorno, nuova tornata di offerte su Amazon che, al netto dell’arrivo dell’estate, continua la sua interminabile cavalcata all’insegna delle offerte, con proposte davvero convenienti, specie per chi è alla ricerca di elettrodomestici con cui facilitarsi le pulizie in casa. Se già qualche giorno fa, ad esempio, vi avevamo proposto un’ottima offerta relativa all’aspirapolvere robot Ecovacs Deebot OZMO 920, originariamente venduto a ben 549,99€, ed oggi ancora disponibile a prezzo scontato (449,98€), per la giornata di oggi restiamo in casa Ecovacs, proponendovi uno sconto relativo ad un altro dei più recenti modelli dell’azienda, ovvero Ecovacs Deebot OZMO 905, altro ottimo articolo robotizzato, in sconto ad appena 297,48€!

Ma qual è il vantaggio? Il vantaggio è quello di portarsi a casa un aspirapolvere robot funzionale ed affidabile ad un prezzo inferiore ai 300 euro. Una cosa non da poco, specie considerando che stiamo parlando di un mercato che, per quanto ormai alla portata di tutti, si contraddistingue ancora per dei prezzi decisamente alti, Grazie a questa promozione, dunque, potrete finalmente munirvi di un aspirapolvere robot con tutti i crismi, senza dover per forza rinunciare a delle caratteristiche fondamentali, e con la garanzia di affidarsi ad un produttore ai vertici del mercato, come è il caso di Ecovacs, dimostratosi da subito come una delle migliori alternative ai blasonatissimi Roomba di iRobot. Dotato della stessa tecnologia di navigazione disponibile per i modelli di fascia alta (la Smart Navi 3.0), Deebot OZMO 905 effettua una mappatura precisa della superficie di casa, così da pulire i pavimenti in meno tempo ma con maggiore efficienza, e senza i rischio che il robot possa incastrarsi o bloccarsi nel corso della sua pulizia erratica. Munito, inoltre, di un apposito modulo removibile da posizionare sulla pancia del robot, Deebot OZMO 905 può essere utilizzato anche per un lavaggio rapido dei pavimenti, grazie ad un comodo e funzionale panno riutilizzabile in microfibra (sono 2 quelli inclusi nella confezione).

Come abbiamo detto non si tratta di un prodotto top di gamma, ma resta comunque una scelta eccellente nel vastissimo panorama di proposte di questo specifico settore, senza contare l’ottimo rapporto qualità/prezzo, già vantaggioso in origine, che contraddistingue i prodotti Ecovacs. Insomma, una scelta più che ponderata che, ovviamente, non è la sola degna di nota in questa ricca giornata di offerte Amazon, motivo per cui vi invitiamo a dare un’occhiata all’intera proposta di offerte del portale, così da non lasciarvi sfuggire nessuna delle offerte proposte dal portale. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di coupon sconto, non c’è davvero posto migliore per trovarli dei nostri canali telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

